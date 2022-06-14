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Война санкций ,  
0 

США разрешили операции по энергоносителям с банками России до декабря

Фото: AP
Фото: AP

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США выпустило генеральную лицензию, которая позволяет до 5 декабря проводить операции, связанные с энергоносителями, с попавшими под санкции российскими банками. Документ опубликован на сайте Минфина страны.

В список попали Центробанк России, ВЭБ, «Открытие», ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк и Совкомбанк.

Согласно документу, под операциями, «относящимися к энергоносителям», понимаются добыча, производство, переработка, сжижение, газификация, конверсия, обогащение, изготовление, транспортировка или покупка нефти, в том числе сырой.

Разрешение касается конденсата, сжиженного природного газа, нефтепродуктов, угля, древесины или сельскохозяйственной продукции используемой для производства биотоплива. Также в документе речь идет о разработке, производстве, передаче или обмене энергией «любыми средствами», включая атомную энергию, тепловую и из возобновляемых источников.

Материал дополняется. 




 

Теги
Минфин США энергоносители лицензия

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Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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