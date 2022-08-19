Поставки дизеля из Азии в Европу в августе достигнут рекорда за 5 месяцев
В августе объем поставок дизельного топлива по морю из Азии в страны Европы может достичь пятимесячного максимума, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные компании Vortexa, которая отслеживает танкерные перевозки.
По ее прогнозу, в этом месяце в Европу готовы отправиться пять судов, загруженных около 3 млн баррелей дизеля, это рекордный показатель за последние месяцы. Поставки вырастут на фоне рисков для энергобезопасности европейских стран в связи с жаркой погодой, подъемом цен на газ и риска перебоев с импортом энергоресурсов из России, пишет агентство.
Поставки с Ближнего Востока в Европу также будут расти, пишет Bloomberg.
Как отмечают опрошенные агентством трейдеры, потоки дизельного топлива перенаправляются в Европу, поскольку цены на него в Амстердаме, Роттердаме и Антверпене выше, чем в Азии. В то же время спад экономики Китая и сезонное снижение спроса в Индии создали переизбыток дизеля на азиатском рынке.
Танкеры с топливом, вышедшие из Индии и Северной Азии, прибудут в Европу через месяц.
С февраля, когда началась российская военная операция на Украине, Евросоюз, США, Великобритания и ряд других западных стран неоднократно ужесточали санкции против России. В частности, в марте от импорта российской нефти отказались США. В начале июня к ним присоединился Евросоюз, решив ввести частичное эмбарго, которое затронет морские поставки российской нефти. Запрет начнет действовать в декабре.
На фоне санкций против энергетического сектора президент Владимир Путин поручил диверсифицировать экспорт, в том числе переориентировать его «на быстрорастущие рынки юга и востока». Одним из таких направлений стал Китай, куда, по данным Главного таможенного управления КНР, Россия в мае поставила рекордные 8,42 млн т нефти.