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Поставки дизеля из Азии в Европу в августе достигнут рекорда за 5 месяцев

В августе объем поставок дизельного топлива по морю из Азии в страны Европы может достичь пятимесячного максимума, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные компании Vortexa, которая отслеживает танкерные перевозки.

По ее прогнозу, в этом месяце в Европу готовы отправиться пять судов, загруженных около 3 млн баррелей дизеля, это рекордный показатель за последние месяцы. Поставки вырастут на фоне рисков для энергобезопасности европейских стран в связи с жаркой погодой, подъемом цен на газ и риска перебоев с импортом энергоресурсов из России, пишет агентство.

Поставки с Ближнего Востока в Европу также будут расти, пишет Bloomberg.

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Фото:Luke Dray / Getty Images

Как отмечают опрошенные агентством трейдеры, потоки дизельного топлива перенаправляются в Европу, поскольку цены на него в Амстердаме, Роттердаме и Антверпене выше, чем в Азии. В то же время спад экономики Китая и сезонное снижение спроса в Индии создали переизбыток дизеля на азиатском рынке.

Танкеры с топливом, вышедшие из Индии и Северной Азии, прибудут в Европу через месяц.

С февраля, когда началась российская военная операция на Украине, Евросоюз, США, Великобритания и ряд других западных стран неоднократно ужесточали санкции против России. В частности, в марте от импорта российской нефти отказались США. В начале июня к ним присоединился Евросоюз, решив ввести частичное эмбарго, которое затронет морские поставки российской нефти. Запрет начнет действовать в декабре.

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На фоне санкций против энергетического сектора президент Владимир Путин поручил диверсифицировать экспорт, в том числе переориентировать его «на быстрорастущие рынки юга и востока». Одним из таких направлений стал Китай, куда, по данным Главного таможенного управления КНР, Россия в мае поставила рекордные 8,42 млн т нефти.

Теги
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