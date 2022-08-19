Поставки дизеля из Азии в Европу в августе достигнут рекорда за 5 месяцев

В августе объем поставок дизельного топлива по морю из Азии в страны Европы может достичь пятимесячного максимума, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные компании Vortexa, которая отслеживает танкерные перевозки.

По ее прогнозу, в этом месяце в Европу готовы отправиться пять судов, загруженных около 3 млн баррелей дизеля, это рекордный показатель за последние месяцы. Поставки вырастут на фоне рисков для энергобезопасности европейских стран в связи с жаркой погодой, подъемом цен на газ и риска перебоев с импортом энергоресурсов из России, пишет агентство.

Поставки с Ближнего Востока в Европу также будут расти, пишет Bloomberg.

Как отмечают опрошенные агентством трейдеры, потоки дизельного топлива перенаправляются в Европу, поскольку цены на него в Амстердаме, Роттердаме и Антверпене выше, чем в Азии. В то же время спад экономики Китая и сезонное снижение спроса в Индии создали переизбыток дизеля на азиатском рынке.

Танкеры с топливом, вышедшие из Индии и Северной Азии, прибудут в Европу через месяц.

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