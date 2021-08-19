«Газпром» повысил прогноз по ценам на экспорт газа в Европу на 30%

В бюджет «Газпрома» на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье $170 за 1 тыс. куб. м. По новому прогнозу, средняя цена на газ в Европу составит $269,6 за 1 тыс. куб. м

Фото: Павел Львов / РИА Новости

«Газпром» обновил прогноз средней цены по портфелю долгосрочных контрактов на газ, поставляемый компанией в европейское дальнее зарубежье в 2021 году. Об этом пресс-служба компании сообщила РБК.

«Новый прогноз на 30% выше — $269,6 за 1 тыс. куб. м», — уточняется в сообщении.

В апреле гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова говорила, что средняя экспортная цена газа в Европу в 2021 году, по оценкам «Газпрома», составит от $200 до $206 за 1 тыс. куб. м. В конце июня прогноз компании увеличился до $240.

В бюджет «Газпрома» на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье $170 за 1 тыс. куб. м. Как говорила Бурмистрова, 56,1% в структуре экспортных продаж газа «Газпрома» привязаны к спотовым индексам, а 30,9% — к форвардным контрактам.