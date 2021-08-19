Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 74,15 (+0,69) Инвестиции, 14:09
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 86,62 (+0,49) Инвестиции, 14:09
«Газпром» повысил прогноз по ценам на экспорт газа в Европу на 30% Экономика, 19:01 Для Штейн запросили два года ограничения свободы по «санитарному делу» Политика, 19:00 Хуснуллин призвал регионы пресекать взвинчивание цен на стройматериалы Недвижимость, 18:59 ЦБ сообщил о резком сокращении просрочки в банках из-за одного заемщика Финансы, 18:59 Мазепина признали худшим гонщиком первой половины сезона «Формулы-1» Спорт, 18:58 Подравшийся с ОМОНом на митинге в Москве чеченец получил пять лет колонии Политика, 18:50 Bloomberg создаст новый криптоиндекс для отслеживания DeFi-токенов Крипто, 18:48 В Москве госпитализировали актера Бориса Щербакова Общество, 18:30 Как облачный подход в ретейле изменил отрасль Партнерский материал, 18:26 Власти заявили, что 30 тыс. человек в Геленджике могут остаться без воды Общество, 18:22 Экс-тренер «Зенита» вошел в тройку претендентов на приз УЕФА тренеру года Спорт, 18:19 Верховный суд отклонил жалобу КПРФ о снятии Грудинина с выборов в Госдуму Политика, 18:18 МАК расшифровал данные «черного ящика» разбившегося на Камчатке Ан-26 Общество, 18:14 86% его прогнозов сбылись: кто такой Рэй Курцвейл Футурология, 18:00
Экономика ,  
0 

«Газпром» повысил прогноз по ценам на экспорт газа в Европу на 30%

В бюджет «Газпрома» на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье $170 за 1 тыс. куб. м. По новому прогнозу, средняя цена на газ в Европу составит $269,6 за 1 тыс. куб. м
«Газпром» GAZP ₽292,62 -0,82% Купить
Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости

«Газпром» обновил прогноз средней цены по портфелю долгосрочных контрактов на газ, поставляемый компанией в европейское дальнее зарубежье в 2021 году. Об этом пресс-служба компании сообщила РБК.

«Новый прогноз на 30% выше — $269,6 за 1 тыс. куб. м», — уточняется в сообщении.

«Газпром» спрогнозировал поставки газа по Nord Stream 2 в 2021 году
Бизнес
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

В апреле гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова говорила, что средняя экспортная цена газа в Европу в 2021 году, по оценкам «Газпрома», составит от $200 до $206 за 1 тыс. куб. м. В конце июня прогноз компании увеличился до $240.

В бюджет «Газпрома» на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье $170 за 1 тыс. куб. м. Как говорила Бурмистрова, 56,1% в структуре экспортных продаж газа «Газпрома» привязаны к спотовым индексам, а 30,9% — к форвардным контрактам.

Цены на газ в Европе несколько раз побили рекорд на фоне отказа «Газпрома» бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину и по газопроводу Ямал — Европа. Свое влияние оказал и пожар на заводе «дочки» «Газпрома» под Новым Уренгоем, который сутки не могли потушить.

Читайте на РБК Pro
Основатель «Википедии»: «Да, я не миллиардер, и что?» Какие хитрости легендарных мошенников пригодятся вам во время переговоров На рынке полупроводников — безумный ажиотаж. За какими акциями следить Morningstar предостерегает от покупки этих 12 акций США. Полный список

Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах (самый ликвидный хаб Европы) 16 августа при открытии торгов составляла почти $550 за 1 тыс. куб. м. После объявления итогов аукциона она подскочила до $586,3.

Биржевые цены на газ в Европе установили новый рекорд
Экономика
Фото:Krisztian Bocsi / Bloomberg

Позже «Газпром» подтвердил, что планирует ввести «Северный поток-2» в эксплуатацию в этом году. На фоне сообщений о конкретных запланированных к прокачке объемах стоимость газа в Европе на бирже снизилась. Так, цена сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах опустилась ниже $500 за 1 тыс. куб. м.

Авторы
Анна Громова Анна Громова, Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
Газпром экспорт прогноз газ
Материалы по теме
«Газпром» спрогнозировал поставки газа по Nord Stream 2 в 2021 году
Бизнес
Биржевые цены на газ в Европе установили новый рекорд
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter