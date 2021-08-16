Биржевые цены на газ в Европе установили новый рекорд

Обычно летние цены на газ в Европе ниже зимних. Однако лето 2021 года перевернуло представления о закономерностях формирования цены, на бирже в очередной раз превышен предыдущий максимум

Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg

Биржевая цена газа в Европе в очередной раз обновила исторический максимум, превысив $585 за тыс. кубометров. Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на при открытии торгов в понедельник составляла почти $550 за тыс. кубометров. После объявления итогов аукциона она подскочила до $586,3.

Как отмечает «РИА Новости», на настроения трейдеров повлияло решение «Газпрома» не бронировать дополнительные мощности по транзиту через Украину. Из предлагавшихся на аукционе 15 млн куб. м в сутки было забронировано только 4%.

По действующему контракту «Газпром» по принципу «качай или плати» должен обеспечить транзит 40 млрд куб. м газа через украинскую ГТС в год — это 109 млн куб. м в сутки. Дополнительные мощности по транзиту в случае необходимости корпорация должна бронировать на специальных аукционах.

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