Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 74,15 (+0,69) Инвестиции, 14:09
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 86,62 (+0,49) Инвестиции, 14:09
Toyota сократит производство машин на 40% из-за нехватки компонентов Авто, 14:33 Тимановская рассказала об угрозах, гражданстве и запретах в Минске. Видео Спорт, 14:28 Россияне предпочли алкоголю другие способы борьбы с одиночеством Общество, 14:25 Зеленский заявил, что украинскую власть в Крыму «примут с радостью» Политика, 14:18 Боррель спрогнозировал признание «Талибана» Россией и Китаем Политика, 14:04 «Газпром» спрогнозировал поставки газа по Nord Stream 2 в 2021 году Бизнес, 14:02 Как обуздать ход времени. Тест РБК и группа «Самолет», 13:58 «Сила собаки» с Камбербэтчем станет хедлайнером Лондонского фестиваля BFI Стиль, 13:57 Евросоюз признал выданные на Украине сертификаты о вакцинации Политика, 13:51 Международная федерация не нашла нарушений в судействе Авериной в Токио Спорт, 13:45 Рекордсменка России по золоту Олимпиад стала кандидатом в комиссию WADA Спорт, 13:38 Как партнеры могут испортить брендам запуск продаж на маркетплейсах Pro, 13:32 Как Москва борется со стихийными свалками РБК и ДПиООС, 13:31 Собянин рассказал о благоустройстве северо-запада Москвы Недвижимость, 13:27
Бизнес ,  
0 

«Газпром» спрогнозировал поставки газа по Nord Stream 2 в 2021 году

До конца 2021 года по трубопроводу может быть поставлено 5,6 млрд куб м газа. На этой новости стоимость газа на европейском рынке опустилась ниже $500 за 1 тыс. куб м
«Газпром» GAZP ₽291,56 -1,18% Купить
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

По газопроводу «Северный поток-2» в 2021 году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа, говорится в поступившем в РБК сообщении компании об итогах работы с января по июль.

Ранее в «Газпроме» подтверждали, что планируют ввести «Северный поток-2» в эксплуатацию в этом году. На фоне сообщений о конкретных запланированных к прокачке объемов стоимость газа в Европе снизилась на бирже. Так, цена сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах опустилась ниже $500 за 1 тыс. куб. м.

Накануне стоимость газа снижалась почти на 10% на фоне новостей о поступлении газа по «Северному потоку-2» от германского газотранспортного оператора Gascade, который обслуживает сухопутный отвод газопровода EUGAL. Позже в компании сообщили, что информация была ошибочной.

В четверг «Газпром» также отчитался о поставках газа по трубопроводу «Северный поток» на европейский рынок в 2020 году. Они составили 59,3 млрд куб. м, что на 7,8% больше его плановой производительности. По данным компании, 2020 год стал рекордным по объему поставленного газа для газопровода.

В Германии допустили отказ от Nord Stream 2 при новом правительстве
Политика
Фото:Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

В начале июня президент Владимир Путин объявил о завершении укладки первой нитки «Северного потока-2». Он также отметил, что работа газопровода подготовлена до компрессорной станции «Славянская». «Газ на «Славянскую» подан, таким образом, «Газпром» готов к заполнению газом «Северного потока-2», — заключил президент.

Каждая нитка «Северного потока-2» имеет протяженность более 1,2 тыс. км, они проходят по дну Балтийского моря. Трубопровод проходит по территориям Финляндии, Швеции и Дании и завершается в Германии.

Читайте на РБК Pro
Основатель «Википедии»: «Да, я не миллиардер, и что?» Какие хитрости легендарных мошенников пригодятся вам во время переговоров На рынке полупроводников — безумный ажиотаж. За какими акциями следить Morningstar предостерегает от покупки этих 12 акций США. Полный список

Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг допускал, что полностью завершиться строительство может в августе.

Авторы
Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко, Мария Лисицына Мария Лисицына
Газпром Северный поток-2 поставки газа
Материалы по теме
В Дании призвали превратить «Северный поток-2» в пиррову победу России
Политика
СМИ узнали о назначении «ястреба» спецпредставителем США по Nord Stream 2
Политика
Посол заявил о «считанных неделях» до конца строительства Nord Stream 2
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter