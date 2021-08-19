«Газпром» спрогнозировал поставки газа по Nord Stream 2 в 2021 году

До конца 2021 года по трубопроводу может быть поставлено 5,6 млрд куб м газа. На этой новости стоимость газа на европейском рынке опустилась ниже $500 за 1 тыс. куб м

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По газопроводу «Северный поток-2» в 2021 году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа, говорится в поступившем в РБК сообщении компании об итогах работы с января по июль.

Ранее в «Газпроме» подтверждали, что планируют ввести «Северный поток-2» в эксплуатацию в этом году. На фоне сообщений о конкретных запланированных к прокачке объемов стоимость газа в Европе снизилась на бирже. Так, цена сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах опустилась ниже $500 за 1 тыс. куб. м.

Накануне стоимость газа снижалась почти на 10% на фоне новостей о поступлении газа по «Северному потоку-2» от германского газотранспортного оператора Gascade, который обслуживает сухопутный отвод газопровода EUGAL. Позже в компании сообщили, что информация была ошибочной.

В четверг «Газпром» также отчитался о поставках газа по трубопроводу «Северный поток» на европейский рынок в 2020 году. Они составили 59,3 млрд куб. м, что на 7,8% больше его плановой производительности. По данным компании, 2020 год стал рекордным по объему поставленного газа для газопровода.