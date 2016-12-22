В Киеве не увидели вреда от возможных санкций со стороны России

В Министерстве юстиции Украины считают, что возможные санкций со стороны России не причинят особого вреда. Там указали, что официально с Москвой никак не общаются

Фото: Владислав Содель / «Коммерсантъ»

Первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Бернацкая считает, что в случае введения Россией санкций против Киева «никто особенно не пострадает», сообщает агентство «Интерфакс-Украина». Объяснила она это тем, что «никто из политиков на Украине не желает в Россию ни ехать, ни иметь каких-то связей».

Само по себе введение антиукраинских санкций Бернацкая считает возможным. «В России, наверное, решили, что они уже много лет под санкциями, и решили сделать встречный шаг», — объяснила она. При этом заместитель главы Минюста отметила, что всю информацию о действиях России узнает из СМИ, поскольку официально с Россией ее ведомство не общается.

Газета «Коммерсантъ» ранее сообщила, что 1 августа может быть представлен пакет санкций, под которые попадут несколько сотен физических и юридических лиц. Речь пойдет в том числе о запрете импорта определенных товаров с Украины. Одним из поводов для санкций стали введенные Киевом пошлины, ударившие по интересам российских компаний «ФосАгро» и «Еврохим».

Источники «Коммерсанта» при этом отметили, что санкции в отношении украинских удобрений будут выглядеть «странно» из-за малого объема поставок. В 2017 году с Украины во все страны ЕАЭС было поставлено удобрений на $1 млн.

В середине июля президент России Владимир Путин своим указом продлил до конца 2019 года срок действия эмбарго на ввоз в страну с​ Украины (а также из США, государств ЕС и других поддержавших антироссийские санкции стран) ряда видов продовольственных товаров. В конце июня Путин подписал указ о продлении до 1 января 2019 года запрета на транзит украинских товаров через территорию России в Казахстан и Киргизию иначе, как через территорию Белоруссии и при соблюдении ряда ограничений.