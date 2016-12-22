Экс-премьер Украины спрогнозировал зеркальный характер российских санкций

Бывший глава правительства Николай Азаров полагает, что новые санкции России станут ответом на действия Киева. Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что под готовящиеся Россией санкции могут попасть сотни украинских компаний

Николай Азаров (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров (возглавлял правительство при президенте Викторе Януковиче) в разговоре с РБК предположил, что готовящиеся российскими властями санкции в отношении украинских компаний и граждан станут ответом на предыдущие действия Киева и будут носить зеркальный характер.

«Я не в курсе того, что готовит российское правительство. Но я знаю, что первыми такие санкции применил киевский режим. В международной практике принято отвечать на санкционные действия, и ответ России будет практически зеркальным», — сказал Азаров.

В четверг, 19 июля, газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что в правительстве России — в рамках борьбы за снижение негативного влияния антироссийских санкций на российскую экономику — ведется разработка пакета контрсанкций, под которые могут попасть несколько сотен украинских компаний и граждан Украины. По словам источника в правительстве, одной из первых мер может стать введение санкций против украинских производителей удобрений в ответ на ограничения, введенные Киевом против российских «ФосАгро» и «Еврохима».

​«Если говорить про удобрения [как о первой ответной мере Москвы], с них как раз Киев и начал, закрыв собственное производство химических удобрений. Все заводы стоят, завозили в основном российские удобрения. Ввод Киевом таких запретительных пошлин стал выстрелом себе в ногу», — сказал Азаров.

В середине июля президент России Владимир Путин своим указом продлил до конца 2019 года срок действия эмбарго на ввоз в страну из​ Украины (а также из США, государств ЕС и других поддержавших антироссийские санкции стран) ряда видов продовольственных товаров. В конце июня Путин подписал указ о продлении до 1 января 2019 года запрета на транзит украинских товаров через территорию России в Казахстан и Киргизию иначе как через территорию Белоруссии и при соблюдении ряда ограничений.