Экс-премьер Украины спрогнозировал зеркальный характер российских санкций

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров (возглавлял правительство при президенте Викторе Януковиче) в разговоре с РБК предположил, что готовящиеся российскими властями санкции в отношении украинских компаний и граждан станут ответом на предыдущие действия Киева и будут носить зеркальный характер.
«Я не в курсе того, что готовит российское правительство. Но я знаю, что первыми такие санкции применил киевский режим. В международной практике принято отвечать на санкционные действия, и ответ России будет практически зеркальным», — сказал Азаров.
В четверг, 19 июля, газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что в правительстве России — в рамках борьбы за снижение негативного влияния антироссийских санкций на российскую экономику — ведется разработка пакета контрсанкций, под которые могут попасть несколько сотен украинских компаний и граждан Украины. По словам источника в правительстве, одной из первых мер может стать введение санкций против украинских производителей удобрений в ответ на ограничения, введенные Киевом против российских «ФосАгро» и «Еврохима».
«Если говорить про удобрения [как о первой ответной мере Москвы], с них как раз Киев и начал, закрыв собственное производство химических удобрений. Все заводы стоят, завозили в основном российские удобрения. Ввод Киевом таких запретительных пошлин стал выстрелом себе в ногу», — сказал Азаров.
В середине июля президент России Владимир Путин своим указом продлил до конца 2019 года срок действия эмбарго на ввоз в страну из Украины (а также из США, государств ЕС и других поддержавших антироссийские санкции стран) ряда видов продовольственных товаров. В конце июня Путин подписал указ о продлении до 1 января 2019 года запрета на транзит украинских товаров через территорию России в Казахстан и Киргизию иначе как через территорию Белоруссии и при соблюдении ряда ограничений.