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СМИ узнали о планах России ввести санкции против сотен компаний Украины
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СМИ узнали о планах России ввести санкции против сотен компаний Украины
Политика, 04:55
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СМИ узнали о планах России ввести санкции против сотен компаний Украины
Несколько сотен украинских физических и юридических лиц могут попасть под готовящиеся санкции России, утверждают источники в правительстве. Проект санкционного списка может быть представлен 1 августа
Антон Силуанов (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Российское правительство разрабатывает пакет санкций против Украины, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в кабмине. Под российские ограничительные меры может попасть несколько сотен украинских юридических и физических лиц.

Пакет санкций должен быть принят в виде указа президента и станет частью общей концепции по снижению негативного влияния антироссийских санкций на российскую экономику. Ответственность за составление российского санкционного списка была возложена на Минэкономики, Минпромторг и Минфин. Координацию работы ведомств ведет первый вице-премьер Антон Силуанов, утверждают источники.

Предложения по запрету импорта определенных товаров с Украины должны быть подготовлены кабмином к 1 августа. По словам источника в правительстве, первыми в списке санкционных товаров могут оказаться украинские удобрения. Подобная мера станет ответом на пошлины, которые ранее были введены Киевом на поставки удобрений из России — тогда эти меры ударили по интересам российских компаний «Фосагро» и «Еврохим».

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В то же время источники «Коммерсанта» в отрасли заявили, что введение контрсанкций в отношении украинских удобрений выглядят «странно». Это связано с малым объемом поставок удобрений с Украины в Россию. В 2017 году с Украины в ЕАЭС было поставлено удобрений на $1 млн, в то время как в обратном направлении, из России на Украину, было поставлено 870 тыс. т. азотных удобрений на $206 млн и 2 млн т. смешанных удобрений на $520 млн.

Под санкции могут попасть и отдельные украинские граждане. Подобная возможность, утверждает один из источников, обсуждалась с 2014 года с подачи силового блока. В российский санкционный список могут попасть украинские бизнесмены, политики и госслужащие. Возможной мерой воздействия может стать блокировка их активов в России.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Санкции
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