Сервисам AliPay и WeChat запретят переводить деньги россиян

Иностранным электронным платежным сервисам законодательно запретят оказывать услуги гражданам России. Если они хотят остаться на рынке, придется создать кредитную организацию в России и получить лицензию ЦБ на денежные переводы

В Госдуму 7 декабря внесен законопроект, ужесточающий контроль за деятельностью в России иностранных платежных систем (MoneyGram, Intel Express) и электронных платежных сервисов (AliPay, WeChat и других). В числе авторов поправок в закон о Национальной платежной системе (НПС) — глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков и первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев.

Согласно документу, иностранным поставщикам платежных услуг, или электронным кошелькам, запретят оказывать россиянам услуги по переводу денежных средств, а российским банкам — обеспечивать такие переводы. Такие кошельки смогут работать на территории России только со своими клиентами-нерезидентами, следует из законопроекта.

Он также обязывает иностранные платежные системы, не имеющие зарегистрированного в России оператора, открыть в стране представительство и согласовывать правила работы с ЦБ.

«Предоставление иностранных электронных кошельков российским пользователям ограничивается в целях стимулирования развития российских платежных инструментов и технологий и направлено на защиту интересов наших граждан и банков», — прокомментировали РБК эту законодательную инициативу в ЦБ. Российские кошельки продолжат свое развитие, добавили там: в частности, предполагается разрешить перевод средств между кошельками юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Новые требования к кошелькам

Законопроект вводит в законодательство новое понятие — «иностранные поставщики платежных услуг». Это зарубежная организация, имеющая право оказывать услуги по переводу денежных средств в соответствии с законодательством государства, на территории которого она зарегистрирована. Под это определение, в частности, попадают китайские электронные кошельки WeChat и AliPay.

Поправки к закону об НПС вводят прямой запрет на оказание такими сервисами услуг гражданам России. Кроме того, российские банки смогут запрашивать у них информацию для соблюдения законодательства о противодействии отмыванию доходов, а ЦБ — получать от банков документы и «иную необходимую информацию» о взаимодействии с электронными кошельками. В обычном случае банки будут работать с иностранными поставщиками платежных услуг по договорам (подлежат предоставлению в ЦБ), но если и банк, и кошелек являются участниками одной платежной системы, то переводы нерезидентам могут осуществляться без договора.

Нельзя без российской лицензии

Поправки напрямую вводят для иностранных электронных кошельков запрет на работу с россиянами, поясняет председатель правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров. «Но наличие лицензии на работу с рублями и валютой, как, например, у российской «дочки» PayPal — небанковской кредитной организации, позволит им избежать этих ограничений», — полагает он.

В настоящее время в России из иностранных электронных кошельков только PayPal имеет собственную небанковскую кредитную организацию, владеющую лицензией на банковские операции со средствами в рублях и валюте. Остальные для оказания своих услуг заключают договоры с кредитными организациями в качестве иностранной компании.

Крупнейшие китайские кошельки AliPay (аффилирован с Alibaba Group, насчитывает 520 млн пользователей) и WeChat Pay (привязан к мессенджеру WeChat почти с 1 млрд клиентов) оказывают на российском рынке услуги по обеспечению платежей китайских туристов, студентов и других граждан КНР, приехавших в Россию. Системы работают через российских партнеров, заключая договоры по приему платежей с магазинами.

Чтобы локализоваться для российских пользователей, AliPay сначала нужно набрать достаточное количество таких партнеров и выстроить процедуру взаимодействия с ними, рассказывал ранее генеральный директор AliPay в России Богдан Задорожный.

Декабрьскую законодательную инициативу в AliPay по существу не прокомментировали. «Мы не комментируем непринятые законопроекты. В любом случае во всех странах мира Ant Financial (в которую входит AliPay) всегда соблюдает местное законодательство и будет делать это в России», — заявил РБК Задорожный.

Что касается WeChat, то поправки в закон на ее текущей деятельности в России не отразятся, сказал РБК Игорь Ключников, предправления НКО «Русское финансовое общество» — расчетного центра платежной системы Sendy, через которую на российском рынке работает китайский поставщик платежных услуг. У НКО «есть все необходимые лицензии и разрешения Банка России для организации приема WeChat в России», отметил он, не исключив, что после вступления нового закона в силу появятся новые формы отчетности перед ЦБ. «Вопрос об оказании услуг WeChat российским гражданам — в компетенции WeChat и их стратегии на рынке РФ», — добавил Ключников.

Второй реестр

Внесенный в Госдуму законопроект также ужесточает требования к деятельности иностранных платежных систем и вводит более широкое определение этого понятия. Под иностранной платежной системой предлагается понимать «совокупность организаций, взаимодействующих в целях осуществления трансграничных переводов денежных средств» (раньше этой фразы в определении не было). В отличие от электронных кошельков у такой системы есть оператор и банки-участники, которые придерживаются правил системы, составленных в соответствии с законодательством другого государства. К числу иностранных систем, в частности, можно отнести MoneyGram, Intel Express и т.п., которые заключают соглашения с российскими банками на переводы денег физических лиц между странами.

Visa, MasterCard, American Express, китайская UnionPay или японская JCB под ужесточение законодательства не попадают — у них есть зарегистрированные в России компании-операторы, которые включены в Реестр операторов платежных систем Банка России.