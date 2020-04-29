Власти определили правила отбора системно значимых компаний для поддержки

Системообразующие компании, согласно документу, могут претендовать на получение одной или нескольких мер поддержки, среди которых: предоставление безвозмездной субсидии для финансового обеспечения затрат предприятия по правилам, которые должно утвердить правительство;

отсрочка или рассрочка по уплате налогов и страховых взносов по правилам, уже закрепленным правительственным постановлением № 409;

государственные гарантии по кредитам и облигационным займам. Объемы финансовых средств, необходимых для предоставления перечисленных мер господдержки, в документе не приводятся. Для системно значимых компаний будут предусмотрены льготные кредиты на пополнение оборотных средств, обещал президент Владимир Путин. Ставка таких кредитов будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки ЦБ (5,5%), а 50% суммы кредита обеспечит госгарантиями Минфин. Кроме того, системообразующие компании подпадают под мораторий на банкротства.

Раскрытие бенефициаров и коммерческой тайны

Претенденты на господдержку должны подать заявление профильному министерству и Минэкономразвития, указав в нем причины и обоснования обращения, форму, объем запрашиваемой поддержки и срок ее предоставления, необходимый для выхода системно значимой компании из высокой группы риска. При определении объема поддержки из него будут исключены выплаченные или планируемые к выплате в 2020 году объемы доходов акционеров и возврат акционерных займов.

В заявлении системообразующая организация должна представить сведения обо всех бенефициарных владельцах, а также дать согласие на предоставление полной информации о своей деятельности, в том числе относящейся к коммерческой тайне, следует из документа.

К самому заявлению должны прилагаться результаты анализа финансово-хозяйственной деятельности компании и ее стресс-тестирования, а также программа оптимизации расходов при сохранении устойчивости ее функционирования, включая обязательства по отказу от увеличения фонда оплаты труда и выплат вознаграждений топ-менеджменту в 2020 году и по итогам года.

Заключение госоценщика

Оценивать достоверность и обоснованность заявления компании, а также представлять предложения по размеру, форме и сроку предоставления господдержки в своем заключении будет госкорпорация ВЭБ.РФ, члены которой войдут в состав межведомственной комиссии, следует из проекта постановления правительства. При этом указывается, что оценкой может заняться и другая организация, определенная правкомиссией по повышению устойчивости развития российской экономики.

Весь пакет документов, включая заключение оценщика, будет рассматривать штаб межведомственной комиссии на очном заседании с участием представителей системообразующей компании, говорится в документе. В состав оперативного штаба межведомственной комиссии войдут представители Минэкономразвития, Минфина, ФНС и других заинтересованных федеральных ведомств, а также лица, выбранные правительственной комиссией.

Итоговое решение, как следует из проекта постановления, будет приниматься путем голосования членов штаба межведомственной комиссии. Положительное решение не будет считаться принятым, если за него проголосовало менее трех четвертей присутствующих, и если против высказался хотя бы один из представителей Минэкономразвития, Минфина или ФНС.

Формат межведомственной комиссии, с одной стороны, снижает уровень коррупционного риска, поскольку в ней присутствуют представили разных федеральных ведомств, но в идеале необходимо привлекать независимых аудиторов и внешних оценщиков, полагает руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. По его мнению, значительного числа обращений за господдержкой от компаний, включенных в список системообразующих, ожидать не стоит. «Опыт кризиса 2008-2009 годов показал, что очень мало системно значимых компаний воспользовались господдержкой, потому что столкнулись с необходимостью раскрывать всю поднаготную о себе, и вносить достаточно жесткое обеспечение под получаемые средства из бюджета. Фактически крупнейшие заемщики, которые столкнулись с серьезными проблемами, в итоге отказались от помощи государства, потому что оказалось дешевле занять на рынке», — сказал РБК Худалов.