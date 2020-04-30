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Антикризисные меры ,  
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В список приоритетной поддержки включили не все системно значимые отрасли

Минэкономразвития рекомендовало банкам предоставлять господдержку системообразующим предприятиям из 26 приоритетных отраслей. В полный список системно значимых включены компании из 72 секторов
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Минэкономразвития подготовило список отраслей, системообразующим предприятиям из которых следует предоставлять государственную поддержку в приоритетном порядке, сообщил РБК Екатеринбург. В него попали 26 отраслей экономики, хотя ранее министерство распространило информацию, что в список включены 72 отрасли. Приоритетный список содержится в письме первого замглавы МЭР Михаила Бабича банкам, через которые выдаются льготные кредиты. РБК ознакомился с его копией, подлинность подтвердил собеседник в одном из банков-получателей.

В условиях кризиса системообразующие компании могут претендовать на кредиты на пополнение оборотных средств по льготной ставке не более 5%. Банкам недополученные доходы возмещаются в виде субсидии. Общий объем программы составляет 400 млрд руб. Сейчас системообразующей признана 1151 российская компания.

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Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Как пишет Бабич, Минэкономразвития подготовило список после совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова, которое прошло 28 апреля. В перечень вошли авиационная, автомобильная, мебельная и легкая промышленность, производство стройматериалов, судостроение, тяжелая и нефтегазовая промышленность, розничная торговля, железнодорожный транспорт, строительство жилья и нежилых зданий, гостиничный бизнес, дорожное строительство, туризм и т.д.

Как отмечает «РБК Екатеринбург», в список не вошли химическая промышленность, фармацевтическая и медицинская промышленность, железнодорожное машиностроение и т.д.

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Фото: Сандурская Софья / АГН «Москва»

На господдержку, согласно проекту постановления правительства, смогут претендовать компании без просрочек по возврату в бюджет неиспользованных субсидий или бюджетных инвестиций, а также без недоимок по налогам и сборам (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка или инвестиционный налоговый кредит). Кроме того, межведомственная комиссия по мониторингу финансово-экономического состояния системообразующих организаций при Минэкономразвития должна признать, что компания отнесена к группе риска, а доля иностранного участия в ее уставном капитале не может превышать 50%.

Авторы: Антон Фейнберг, Евгения Чернышова
При участии: Юлия Старостина
Теги: системообразующие предприятия, Минэкономразвития, банки
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