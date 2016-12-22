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ФАС нашла признаки картеля на торгах с использованием аукционных роботов
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ФАС нашла признаки картеля на торгах с использованием аукционных роботов
Экономика, 17:20
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ФАС нашла признаки картеля на торгах с использованием аукционных роботов
Антимонопольная служба нашла признаки сговора на торгах с использованием аукционных роботов, которые были запрограммированы на неконкурентное поведение. По данным ФАС, сговор был реализован на 49 аукционах
Фото: Денис Гришкин / Ведомости / ТАСС

Ярославское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России возбудило дело по признакам сговоров на торгах с использованием аукционных роботов. Об этом сообщается на сайте ФАС.

Ведомство подозревает в нарушении закона о защите конкуренции поставщиков расходных материалов, реактивов и диагностических препаратов ООО «Полимед» и ООО «ТД «Вертэкс». В сообщении ФАС говорится, что компании для подачи ценовых предложений использовали аукционных роботов, которые были заранее запрограммированы на неконкурентное поведение на торгах при участии от их имени. Роботы устанавливали лимиты снижения начальной максимальной цены контракта на 0,5–1%.

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«По предварительным данным, сговор между компаниями реализован на 49 открытых аукционах в электронной форме на общую сумму около 100 млн руб.», — сообщает ФАС.

В антимонопольной службе подчеркнули, что, согласно исследованиям, проведенным специалистами ведомства, «любые компьютерные программы, используемые для реализации антиконкурентных соглашений, оставляют достаточно большое количество следов в виртуальном мире». «Мы научились эти следы находить и фиксировать», — цитирует ФАС слова начальника управления по борьбе с картелями службы Андрея Тенишева.

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Это не первый случай использования аукционных роботов для антиконкурентного соглашения за последнее время. В марте Пермское УФАС выявило аналогичный сговор при проведении электронных аукционов на закупки реагентов для медицинских лабораторий.

Ранее представитель ФАС назвал картельные сговоры угрозой экономической безопасности страны. «К сожалению, это становится нормой. А страна ежегодно вследствие этих действий теряет до 1,5% ВВП», — отметил он.

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В октябре 2017 года ФАС объявила о разработке масштабных изменений в законодательство, с помощью которых ведомство получит больше полномочий для расследований, что, в частности, позволит ему изымать у компаний документы и предметы, а также получать материалы оперативно-разыскной деятельности и охраняемой законом тайны.

В январе 2018 года антимонопольщики согласились повысить пороги привлечения к уголовной ответственности за картельные сговоры в два раза. Это стало ответом ФАС на замечания, которые поступили во время публичного обсуждения пакета законопроектов по борьбе с картелями. Речь идет о порогах доходов компаний и ущербу для государства, которые были получены по итогам незаконных договоренностей.

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: ФАС РФ , картель , картельный сговор
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