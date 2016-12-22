ФАС предложила ужесточить наказание за картельный сговор

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) собирается ужесточить наказание за картельный сговор. Соответствующий пакет поправок был внесен в правительство, пишет газета «Ведомости».

Согласно протоколу совещания у первого вице-президента Игоря Шувалова, состоявшегося в декабре, правительство в целом поддержало инициативу ФАС, уточняет издание.

ФАС предложила ужесточить наказание за создание картелей для акционеров компаний, топ-менеджеров и членов совета директоров. За подобные действия максимальный срок тюремного заключения предлагается увеличить с четырех до восьми лет, а сумму штрафа — с 500 тыс. до 4 млн руб. Как объяснил «Ведомостям» начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев, «картельный сговор акционеров более опасен для общества, чем сговор рядовых сотрудников».



Также в ведомстве предложили конфисковать имущество, деньги и ценности, которые были получены благодаря картелю.

Кроме того, ФАС предлагает расширить свои полномочия. Ведомство хочет разрешить сотрудникам службы изымать документы во время проверок, а также получать данные от оперативников. Кроме того, срок давности за создание картеля может быть продлен с трех до пяти лет или до 10 лет, если будут обнаружены признак преступления.

Начальник правового управления ФАС Артем Молчанов подтвердил, что проект поправок в антимонопольное законодательство был внесен в правительство и разработан по поручению президента России Владимира Путина. Представитель Шувалова отказался от комментариев.

О том, что ФАС готовит ужесточение антикартельного законодательства, стало известно в октябре 2017 года. Ведомство планирует, что поправки вступят в силу в марте 2018 года. В 2016 году антимонопольное ведомство возбудило более 330 дел против картелей.