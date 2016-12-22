ФАС смягчила планы по борьбе с картелями после критики от бизнеса

ФАС будет не так жестко бороться с картелями и увеличит верхний порог ущерба при привлечении их к ответственности по УК. Но если ведомство получит новые полномочия, компании столкнутся с дополнительным давлением, считают эксперты

Андрей Цариковский (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласилась в два раза повысить пороги привлечения к уголовной ответственности за картельные сговоры. Речь идет о порогах по доходам компаний и ущербу для государства, полученным в результате незаконных договоренностей. Об этом журналистам в четверг рассказал статс-секретарь — заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Цариковский.

Таким образом антимонопольный орган отреагировал на замечания, полученные в процессе публичного обсуждения пакета законопроектов по борьбе с картелями. Предложения по проекту, который позволит ФАС в том числе изымать у компаний документы и предметы, брать у их представителей объяснения, получать материалы оперативно-разыскной деятельности и охраняемой законом тайны, принимались до 8 декабря. Глава службы Игорь Артемьев неоднократно заявлял о необходимости дать его ведомству полномочия для более активной борьбы с картелями, и в октябре ФАС официально уведомила о разработке соответствующего проекта. Если проект будет принят, ФАС получит полномочия, аналогичные возможностям налоговиков и таможенников.

Согласно текущей версии ст. 178 Уголовного кодекса, доходом картелей в крупном размере считается сумма выше 50 млн руб., особо крупным доходом — 250 млн руб., крупным ущербом от сговора — 10 млн руб., а особо крупным ущербом — 30 млн руб. Данные пороги были повышены после обсуждения в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) и правительстве, рассказал Цариковский. Таким образом, все мелкие картели просто выпадут из-под уголовной ответственности, отметил он. «И мы готовы увеличивать еще больше. Мы считаем, что для крупных картелей наказание должно быть более жесткое, для мелких картелей достаточно штрафа», — пояснил замглавы ФАС.

На вопрос корреспондента РБК, не поставит ли расширение полномочий ФАС в невыгодное положение добросовестные компании, Цариковский признал, что «любое вмешательство контрольного органа мешает работе компании». Он подчеркнул, что антимонопольные органы стараются минимизировать ущерб компаний, и их задача — выработать правильный баланс между помехой деятельности и бесконтрольностью. «Мы стараемся получать нужную нам информацию, не вмешиваясь непосредственно в производственную деятельность», — сказал он.

Пугающие изъятия

Среди других замечаний РСПП к планам ФАС по борьбе с картелями — конфискация имущества у участников сговора на торгах, а также привлечение к ответственности акционеров, а не только менеджмента компаний — участников сговора, рассказал РБК заместитель председателя комитета по развитию конкуренции РСПП Александр Ситников. Он отметил, что выдвинутые предложения существенно затрагивают условия ведения как мелкого и среднего, так и крупного бизнеса.

Изъятия документов и предметов, как говорится в замечаниях комитета РСПП к проекту, фактически наделяют сотрудников ФАС полномочиями правоохранительных органов и могут привести к приостановлению хозяйственной деятельности предприятия. Это «чрезмерные и необоснованные» меры, а для обеспечения интересов антимонопольной службы достаточно уже действующих норм, указывают в деловом объединении.

ФАС же в своих предложениях объясняет, что для изъятий необходимо «мотивированное постановление», а конфискованные подлинники будут возвращаться компаниям в течение пяти рабочих дней. Как следует из доработанного по итогам обсуждения законопроекта, сотрудники ФАС смогут изымать документы у проверяемого лица в присутствии понятых или с ведением видеосъемки, а по итогам выемки должен быть составлен протокол. При этом им запрещено изымать документы и предметы, не имеющие отношения к предмету проверки.

Картели растут За прошлый год антимонопольщики возбудили свыше 330 дел, связанных с картелями, оценивала ранее ФАС. «Выявлено около 300 сговоров на торгах. Количество картелей увеличилось на 18,4%, сговоров на торгах — на 28,4%. На 15% возросло количество дел о нарушении ст. 16 закона о защите конкуренции — об антиконкурентных соглашениях с участием органов власти», — говорилось в материалах службы. Срок жизни картеля увеличился до двух-трех лет, а «сговоры распространяются на сотни аукционов», указывали в ФАС.

Больше давления для малого бизнеса

Давление при борьбе с картелями в основном связано с административными делами и малым бизнесом, отмечает управляющий партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Роман Терехин: возможность привлечь к уголовной ответственности «является скорее декларативной», а крупным компаниям удается оспаривать решения ФАС.

Цариковский также рассказал, что антимонопольные органы не всегда находят достаточно доказательств, чтобы возбудить дело по итогам проверки. «И мы прекрасно понимаем, что даже если финансовые потери небольшие, то репутационные — намного больше. Поэтому, если мы считаем, что мы не полностью это доказали и не можем полностью защищать свою позицию в суде, мы стараемся сведения о работе по большей части не выносить в публичное поле», — указал чиновник.

Освобождение малого и, возможно, среднего бизнеса от уголовной ответственности за картельный сговор не избавит компании от штрафов по административным делам, и поэтому давление на них не исчезнет, рассуждает Терехин. «Судебная статистика свидетельствует о том, что крупные компании довольно успешно оспаривают многомиллионные штрафы в судебном порядке, несмотря на широкую огласку выявленного нарушения в СМИ. Достаточно вспомнить такие картели, как «Уголь Кузбасса» (отменен штраф на 2 млрд руб.), «содовый картель» (отменен штраф на 1,6 млрд руб.), «картель на рынке ПВХ» (отменен штраф на 600 млн руб.), «картель на рынке норвежской рыбы» (успешно оспорен штраф на 250 млн руб.), — напоминает он. — В то время как представители малого бизнеса, не имеющего достаточных административных и материальных ресурсов для оспаривания постановлений, активно наказываются рублем».