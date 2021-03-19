Бизнес попросил правительство не возвращать налог на движимое имущество

Бизнес-организации попросили правительство не возвращать отмененный в 2019 году налог на движимое имущество. В Минфине сообщили, что прорабатывают варианты совершенствования налогообложения в этой сфере в интересах всех сторон

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Организация «Опора России» попросила Минфин России не вводить заново налог на движимое имущество, который платился в региональные бюджеты и был отменен с 2019 года. «Возврат движимого имущества в структуру налогообложения станет серьезной проблемой, в том числе для предприятий малого и среднего бизнеса, особенно в условиях падения доходов, связанного с последствиями пандемии», — написал в письме министру финансов Антону Силуанову 12 марта президент «Опоры» Александр Калинин. Копия письма есть у РБК, его подлинность подтвердили в «Опоре России».

С «Опорой» солидарны другие предпринимательские объединения — «Деловая Россия» и Торгово-промышленная палата (ТПП). Их представители заявили РБК, что считают неправильным возвращать налог на движимое имущество, поскольку это ограничит и без того слабую инвестиционную активность. Ранее бизнес называл это «налогом на модернизацию» — к движимому имуществу относятся станки, компьютерная техника и т.д.

Минфин России утверждает, что «никакие решения о возврате налога на движимое имущество организаций не принимались». Вместо этого будут прорабатываться другие варианты совершенствования налогообложения имущества юрлиц, которые отвечали бы интересам и бизнеса, и государства, сообщили РБК в пресс-службе министерства.

В сентябре 2020 года Минфин в документе «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики» на 2021–2023 годы предупреждал, что может вновь включить движимое имущество в объекты налогообложения, но при этом снизить предельную ставку налога на имущество, которая в настоящее время равна 2,2% от его среднегодовой стоимости.

Вернуть налог на движимое имущество предлагало «бизнес-сообщество», отметила в ответе РБК пресс-служба Минфина. В конце 2019 года Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП, представляет интересы крупного бизнеса) предлагал дать выбор предпринимателям: платить налог по действующей максимальной ставке 2,2% с недвижимости и не платить с движимого имущества или платить за движимое и недвижимое имущество по единой ставке 1,1%. Предложение прозвучало на фоне активизации споров, в том числе судебных, между бизнесом и налоговиками о том, что считать движимым имуществом, а что недвижимым. В РСПП отказались комментировать письмо «Опоры России».