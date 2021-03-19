Бизнес попросил правительство не возвращать налог на движимое имущество

Бизнес полностью освободили от налога на движимое имущество с 1 января 2019 года, чтобы смягчить эффект от повышения НДС с 18 до 20%. Выпадающие доходы бюджетов регионов из-за отмены налога в Минфине оценивали в 181 млрд руб. в год.
Аргументы «за» и «против» возврата налога
Отмена налога на движимое имущество позволила несколько снизить налоговую нагрузку компаний, малый и средний бизнес получил возможность ускоренного обновления основных фондов и модернизации производства, у компаний повысилась заинтересованность в новых инвестпроектах, перечисляет в письме Калинин. Возврат же налога приведет к «значительному увеличению сроков окупаемости инвестиций, которые были сделаны в прежних правовых условиях, снижению заинтересованности компаний в реализации новых инвестиционных проектов, а также к росту цен», предупреждает он.
В «Деловой России» поддерживают эту точку зрения. «Любые дискуссии о возможном возврате этого антимодернизационного налога фактически ставят крест на перезапуске инвестиционного цикла и выполнении задач, поставленных президентом в майском указе. Понятно, что вопрос балансирования региональных бюджетов важен и требует отдельного внимания со стороны правительства, но это точно не те методы, о которых можно даже задумываться», — заявил РБК председатель организации Алексей Репик. Идею решить проблему региональных бюджетов за счет налогообложения движимого имущества он сравнил с попыткой «вылечить синяк, отрезав ногу».
В Торгово-промышленной палате считают необоснованным введение налога на движимое имущество в условиях очень слабой экономики, сжатия потребительского спроса и дорогих кредитов, сказал РБК председатель комитета ТПП по предпринимательству в сфере экономики недвижимости Александр Каньшин. «Даже если возьмем коммерческую недвижимость, можно говорить о средней налоговой нагрузке 22%. По сегодняшним меркам это запредельная нагрузка. В этих условиях введение любого дополнительного налога ухудшает и без того тяжелую ситуацию, в которой находится российская экономика», — подчеркнул он.
В свою очередь, Госсовет Коми в феврале 2021 года обратился в Совфед, Госдуму и правительство с просьбой ускорить работу по разграничению движимого и недвижимого имущества и вернуть движимое имущество в структуру налогообложения. Депутаты Коми отмечали, что за два года после отмены налога ожидаемого эффекта в виде обновления основных фондов достичь не удалось, «поскольку организации воздерживаются от вложения свободных средств в технику без крайней необходимости». А «региональные бюджеты из-за этого налогового послабления потеряли ощутимую долю доходов» (так, Республика Коми потеряла около 4,4 млрд руб. в год).
Бизнес-сообщество выступало за создание единой налоговой базы, чтобы не было необходимости делить имущество на движимое и недвижимое с вытекающими из этого сложностями, напомнили РБК в пресс-службе Минфина. Но бизнес и регионы «предлагали совершенно разные уровни ставок, и к единой позиции по этому вопросу прийти не удалось», отметили в ведомстве.
«Поэтому на данный момент мы не рассматриваем введение единой ставки как единственное возможное решение сложностей бизнеса с исчислением налога на имущество. Мы будем прорабатывать другие варианты совершенствования налогообложения имущества организаций, которые отвечали бы интересам всех сторон», — подчеркнули в пресс-службе Минфина. В октябре 2020 года министр финансов Антон Силуанов выступал за более четкое разграничение движимого и недвижимого имущества в законодательстве.
Варианты решения проблемы
Власти не видят быстрого и очевидного решения коллизии с налогообложением движимого и недвижимого имущества, поэтому Минфин решил взять бессрочную паузу по этому вопросу, хотя изначально предполагалось выработать решение к марту, считает партнер Taxology Алексей Артюх. По его словам, всерьез власти пока не рассматривали предложение крупного бизнеса относительно выбора схемы налогообложения с учетом или без учета движимого имущества.
Ввести единую ставку налога на имущество организаций в случае возврата налогообложения движимого имущества вряд ли получится, говорил 10 марта замминистра финансов Алексей Сазанов. «Возможно обсуждать какие-то категории недвижимого имущества, какие-то искать модификации, но пока шансов на сближение мало по единой ставке. Мы обсуждаем другие конструкции — я сейчас не буду вдаваться в детали, — которые могли бы быть», — сказал он.
Артюх считает, что через год-два будет возвращен налог на движимое имущество, а ставка по нему будет на уровне 1,6–1,7%. Для кадастровой недвижимости ставка по-прежнему будет более высокой, не исключает он (сейчас по закону не может превышать 2% от кадастровой стоимости). «Базовая останется 2%, но регионам дадут больше полномочий на повышение этой ставки», — предполагает Артюх.
По мнению адвоката, старшего юриста BGP Litigation Дениса Савина, новую конфигурацию возврата налога было бы логично сформулировать таким образом, чтобы исключить разногласия, сделав привязку к другой категории. «Представляется возможным привязать объект налогообложения к понятию основного средства, которое в равной степени применимо как к движимым, так и недвижимым вещам. Но в целях компенсации увеличившихся расходов налогоплательщика на уплату налога допустимо будущую ставку по налогу снизить», — полагает Савин.
Достаточно внести правки в Гражданский кодекс в части критериев для отнесения имущества к недвижимости, так как ныне действующие критерии утратили свою актуальность, говорит ведущий юрисконсульт «КСК Групп» Ирина Михеева. В частности, речь идет о критерии прочной связи с землей и невозможности перемещения без несоразмерного ущерба. Технологии сейчас настолько продвинутые, что можно без ущерба двигать любые массивные конструкции — их нужно однозначно приравнять к движимому имуществу, которое освобождено от налога, поясняет Михеева. «Таким образом, на законодательном уровне необходимо вносит правки в гражданское законодательство, а не восполнять пробел судебной практикой, которая тоже зачастую бывает неединородной», — считает она.
Авторы
Иван Ткачёв, Анна Гальчева