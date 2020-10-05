Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 78,09 (+0,81) Инвестиции, 02 окт, 14:08
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 91,58 (+0,85) Инвестиции, 02 окт, 14:08
В России за сутки выявили 10,8 тыс. заболевших коронавирусной инфекцией Общество, 10:34 Чек-лист для бизнеса: какие возможности оптимизации вы упускаете РБК и Райффайзенбанк, 10:30 Глава Еврокомиссии ушла на карантин Политика, 10:22 Как DeFi совершенствует независимую финансовую систему Крипто, 10:22 Путин поздравил учителей с профессиональным праздником Общество, 10:21 Как быстро распознать мошенника при переводе денег в сети. Тест РБК, ВКонтакте и Mastercard, 10:02 Власти задумались о настройках НДС и льготах для холдингов Pro, 10:00 Минфин решил привлечь иностранные холдинги льготами Экономика, 10:00 Марк Гарбер продал долю в FESCO на фоне акционерного конфликта Бизнес, 09:52 Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Москве Общество, 09:51 Главные DeFi-токены потеряли около половины стоимости за последний месяц Крипто, 09:49 В Москве за сутки от коронавируса вылечились 913 человек Общество, 09:44 В Москве утвердили единый стандарт лечения COVID-19 в стационарах Общество, 09:37 Как устроен хай-тек в мире финансов РБК и Refinitiv, 09:35
Экономика ,  
0 

Минфин решил привлечь иностранные холдинги льготами

На фоне роста налогов на выплаты за рубеж Минфин предложил улучшить условия для холдингов, расширив доступ к льготам. Пока заманивать холдинги в Россию лучше получается кнутом, а не пряником, отмечают налоговые консультанты
Министерство финансов Российской Федерации
Министерство финансов Российской Федерации (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Минфин предложил ряд шагов, чтобы повысить привлекательность России как страны для размещения холдингов. Инициативы вошли в программный документ «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Меры по трансформации холдингового режима указаны в разделе «Актуальные вопросы налогообложения на перспективу». Как пояснили РБК в Минфине, это темы и направления, по которым правительство планирует вести работу в будущий трехлетний период — после 2023 года.

Дополнительно Минфин намерен облегчить зарубежному бизнесу уплату НДС в России. Подробный разбор предложенных изменений — в материале РБК Pro.

Закрывая возможности для безналогового вывода капитала за рубеж, например, через Кипр, Мальту или Люксембург, Минфин рассчитывает на возвращение холдингов в Россию, в том числе в специальные административные районы (САР) в Калининграде и Владивостоке, где публичным международным компаниям предлагают ставку 5% вместо 15% на выплату дивидендов за рубеж.

Трансформация режима для холдингов

Основная проблема России как юрисдикции для холдингов — высокие налоги на дивиденды в 15% и проценты в 20% (если не применять льготы по международным налоговым соглашениям), отмечают опрошенные РБК эксперты.

Минфин планирует повысить привлекательность России как страны для размещения холдингов, расширив доступ к налоговым льготам.

Читайте на РБК Pro
Как стать Cпикером: cоветы основателя re:Store Евгения Бутмана Как управлять талантами в эру «масштабного бунтарства» — часть I Билл Гейтс — о безумии конспирологов и новом Стиве Джобсе Стратегия Иванушки-дурачка: как топ-менеджеру выйти из тупика за 9 шагов
  • Уменьшить минимальную долю владения капиталом компаний для возможности применять нулевую ставку налога на дивиденды.

Сейчас компания может не платить налог на полученные дивиденды, если она как минимум год владеет 50% капитала дочерней компании — источника дивидендов. Минфин не уточнил, на сколько возможно снизить планку.

50% — слишком высокий порог в сравнении с распространенными в мире 25 или 10%, как в Евросоюзе, отмечает партнер FTL Advisers Мария Кукла. В популярных холдинговых юрисдикциях порог, как правило, гораздо меньше. Например, в Нидерландах и на Мальте — 5%, а на Кипре и в Великобритании его и вовсе нет.

Жесткое условие лишает налоговой льготы российский бизнес без «контрольного пакета» в совместных с иностранцами предприятиях, рассказал директор департамента налогов и права Deloitte Олег Трошин. Это, по сути, дестимулирует партнерство, подчеркивает Мария Кукла. Например, у одного партнера мажоритарная доля — выше 50%, а у другого — 30%, и они в неравной ситуации: мажоритарий, получая дивиденды, не платит налог, а его партнер должен платить.

  • Другая инициатива Минфина — сократить с пяти до трех лет минимальный срок владения долями/акциями для освобождения от налога на прибыль при их продаже.

Сейчас компания может не платить налог на прибыль с продажи долей/акций в другой компании при условии, если владела ими пять лет. Минимальный срок был введен для того, чтобы исключить спекуляции и стимулировать долгосрочное участие в проектах, пояснила Кукла.

Расширение доступа к налоговой льготе будет стимулировать сделки слияния и поглощения (M&A) и улучшит инвестиционный климат, считает замруководителя практик «Международное право и налоги» юридической компании «Лемчик, Крупский и Партнеры» Антон Тарунтаев. По его словам, на практике нередки ситуации, когда налоговые издержки становятся камнем преткновения для продавца активов.

Дополнительно изменения подтолкнут бизнес инвестировать в российские активы с уровня российских, а не иностранных организаций, считает Трошин. Как правило, горизонт планирования у российских инвесторов составляет три-четыре года, пять лет — это довольно долго. Поэтому нередко они решают инвестировать в российские активы через иностранные компании, что как минимум позволяет на время отсрочить уплату налога в России, объяснил эксперт.

Аналогичное требование в пять лет предъявляется и к физлицам. Они освобождаются от подоходного налога (НДФЛ) при продаже акций/долей, только если владели ими не менее пяти лет. Для физлиц это тем более длинный горизонт инвестиционного планирования, подчеркивает Трошин. Сокращение срока до трех лет и для физлиц благоприятно скажется на российском фондовом рынке, где физлица — значимые игроки, уверен эксперт. Доступ к налоговой льготе получат больше людей, что стимулирует инвестиции в акции российских эмитентов.

Однако предложенные Минфином меры не затрагивают случаи, когда российские инвесторы вкладываются в иностранные компании, хотя такие случаи встречаются гораздо чаще, обратили внимание эксперты. Возможность не платить налог с продажи акций/долей в иностранных компаниях стимулировала бы долгосрочные инвестиции россиян в зарубежные активы. Это принесет пользу экономике России — доходы от инвестиций поступали бы в Россию, а не за рубеж, как это нередко происходит сейчас, пояснили эксперты.

В целом предложенные Минфином меры улучшат холдинговый режим в России, но не станут «революционными», считает Мария Кукла: «Россия только «подтягивается» к уже существующим в мире холдинговым режимам, а не конкурирует с ними. Пока заманивать холдинги в Россию лучше получается не пряником, а кнутом — повышая налоги на выплаты на Кипр и в другие страны».

Для пополнения бюджета Россия отменяет налоговые льготы, которые делают более выгодным вывод капитала. Как следствие, пересматриваются соглашения со странами, где условия позволяют снизить ставки на дивиденды со стандартных 15% до 5 или 10%, а также на проценты по займам с 20 до 0%. Новые соглашения подписали Кипр и Мальта. На аналогичные изменения согласился Люксембург. Продолжаются переговоры с Нидерландами, российское правительство также предлагало поднять налоги на вывод капитала в Швейцарию и Гонконг.

Среди предлагаемых Россией условий есть исключения. Для реальных инвесторов ставка 5% на дивиденды сохранится. Ставки 0 и 5% по-прежнему смогут применять публичные компании с 15% акций в свободном обращении и долей в российском активе выше 15%, а также страховые компании и пенсионные фонды. Сохранится и освобождение от налога на процентные платежи по корпоративным облигациям, государственным ценным бумагам и еврооблигациям. Оставлен в силе и нулевой налог на роялти.

Автор
Ольга Агеева
налоги налоговые льготы холдинг НДС
Материалы по теме
Минфин оценил эффект для бюджета от непопулярных налоговых мер
Экономика
Минфин отказался расширить льготу по дивидендам в «русских офшорах»
Экономика
Кипр согласился поднять налоги на капитал из России
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter