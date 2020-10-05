Минфин решил привлечь иностранные холдинги льготами

Трансформация режима для холдингов

Основная проблема России как юрисдикции для холдингов — высокие налоги на дивиденды в 15% и проценты в 20% (если не применять льготы по международным налоговым соглашениям), отмечают опрошенные РБК эксперты.

Минфин планирует повысить привлекательность России как страны для размещения холдингов, расширив доступ к налоговым льготам.

Уменьшить минимальную долю владения капиталом компаний для возможности применять нулевую ставку налога на дивиденды.

Сейчас компания может не платить налог на полученные дивиденды, если она как минимум год владеет 50% капитала дочерней компании — источника дивидендов. Минфин не уточнил, на сколько возможно снизить планку.

50% — слишком высокий порог в сравнении с распространенными в мире 25 или 10%, как в Евросоюзе, отмечает партнер FTL Advisers Мария Кукла. В популярных холдинговых юрисдикциях порог, как правило, гораздо меньше. Например, в Нидерландах и на Мальте — 5%, а на Кипре и в Великобритании его и вовсе нет.

Жесткое условие лишает налоговой льготы российский бизнес без «контрольного пакета» в совместных с иностранцами предприятиях, рассказал директор департамента налогов и права Deloitte Олег Трошин. Это, по сути, дестимулирует партнерство, подчеркивает Мария Кукла. Например, у одного партнера мажоритарная доля — выше 50%, а у другого — 30%, и они в неравной ситуации: мажоритарий, получая дивиденды, не платит налог, а его партнер должен платить.

Другая инициатива Минфина — сократить с пяти до трех лет минимальный срок владения долями/акциями для освобождения от налога на прибыль при их продаже.

Сейчас компания может не платить налог на прибыль с продажи долей/акций в другой компании при условии, если владела ими пять лет. Минимальный срок был введен для того, чтобы исключить спекуляции и стимулировать долгосрочное участие в проектах, пояснила Кукла.

Расширение доступа к налоговой льготе будет стимулировать сделки слияния и поглощения (M&A) и улучшит инвестиционный климат, считает замруководителя практик «Международное право и налоги» юридической компании «Лемчик, Крупский и Партнеры» Антон Тарунтаев. По его словам, на практике нередки ситуации, когда налоговые издержки становятся камнем преткновения для продавца активов.

Дополнительно изменения подтолкнут бизнес инвестировать в российские активы с уровня российских, а не иностранных организаций, считает Трошин. Как правило, горизонт планирования у российских инвесторов составляет три-четыре года, пять лет — это довольно долго. Поэтому нередко они решают инвестировать в российские активы через иностранные компании, что как минимум позволяет на время отсрочить уплату налога в России, объяснил эксперт.

Аналогичное требование в пять лет предъявляется и к физлицам. Они освобождаются от подоходного налога (НДФЛ) при продаже акций/долей, только если владели ими не менее пяти лет. Для физлиц это тем более длинный горизонт инвестиционного планирования, подчеркивает Трошин. Сокращение срока до трех лет и для физлиц благоприятно скажется на российском фондовом рынке, где физлица — значимые игроки, уверен эксперт. Доступ к налоговой льготе получат больше людей, что стимулирует инвестиции в акции российских эмитентов.

Однако предложенные Минфином меры не затрагивают случаи, когда российские инвесторы вкладываются в иностранные компании, хотя такие случаи встречаются гораздо чаще, обратили внимание эксперты. Возможность не платить налог с продажи акций/долей в иностранных компаниях стимулировала бы долгосрочные инвестиции россиян в зарубежные активы. Это принесет пользу экономике России — доходы от инвестиций поступали бы в Россию, а не за рубеж, как это нередко происходит сейчас, пояснили эксперты.

В целом предложенные Минфином меры улучшат холдинговый режим в России, но не станут «революционными», считает Мария Кукла: «Россия только «подтягивается» к уже существующим в мире холдинговым режимам, а не конкурирует с ними. Пока заманивать холдинги в Россию лучше получается не пряником, а кнутом — повышая налоги на выплаты на Кипр и в другие страны».