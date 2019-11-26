Компании доначислили налог за «искусственный» учет движимого имущества

Налоговые органы сочли искусственным учет оборудования как движимого имущества отдельно от единого объекта недвижимости и доначислили компании 26,5 млн руб. налогов

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Отмена с 2019 года налога на движимое имущество спровоцировала рост судебных споров. Без утвержденных критериев движимого и недвижимого имущества суды по-разному трактуют разъяснения Минфина, ФНС и выводы Верховного суда, отмечают опрошенные РБК юристы.

Бизнес полностью освободили от налога на движимое имущество с 1 января 2019 года, чтобы сгладить негативный эффект от повышения НДС до 20%. Предполагалось, что льгота повысит стимулы предприятий обновлять оборудование, ускорит инвестиции и поспособствует развитию промышленности.

Суды все чаще поддерживают доначисления налогов на оборудование, основывая решения не на экспертизе спорных объектов, а признавая искусственным учет оборудования отдельно от единого объекта недвижимости, рассказал РБК партнер, руководитель практики разрешения споров КПМГ Андрей Ермолаев. Характерным примером стало решение суда по делу компании «Воркутауголь».

Санаторий вместо руин

«Воркутауголь» за свой счет реконструировала заброшенное здание школы в Воркуте в профилакторий для горняков. Оборудование специально построенной теплоэлектростанции компания учла как движимое имущество, которое освобождено от налога. Налоговая инспекция не согласилась и доначислила 26,5 млн руб. налогов.

В Налоговом кодексе нет определений движимого и недвижимого имущества. По Гражданскому кодексу к недвижимому относятся земельные участки, здания, сооружения, объекты капитального строительства, которые невозможно без ущерба переместить. Основным критерием недвижимости считается технологическая связь — когда объект не может работать без подключения к другому оборудованию или в отрыве от здания.

Ранее ФНС разъясняла, что оборудование не является недвижимостью, если работает самостоятельно и его можно без ущерба демонтировать. В суде «Воркутауголь» попыталась доказать, что оборудование теплоэлектростанций может быть демонтировано и перемещено, предоставив техническую документацию, письма производителя и т.п. Однако суд поддержал налоговые органы.

Правовая турбулентность

В данном деле суд ошибочно признал оборудование недвижимостью, прокомментировал РБК партнер Taxology Алексей Артюх: «В продаже встречаются подержанные теплоэлектростанции — их можно перевезти без потери качества и смонтировать на новом месте».

Без утвержденных критериев движимого и недвижимого имущества в судебной практике происходят «разброд и шатания», отмечает юрист. По очень схожим обстоятельствам суды иногда принимают противоположные решения. Например, в одном случае трансформаторную подстанцию признали недвижимым, в другом — движимым имуществом.

Надежду бизнесу на определенность дало разъяснение Верховного суда по делу архангельского «Лесозавода 25». Это решение дало основания полагать, что оборудование внутри цеха можно признавать движимым имуществом и освобождать от налога.

Однако после решения Верховного суда (ВС) единообразия в судебной практике не наступило. Налоговые органы и суды могут игнорировать решения ВС, потому что они касались специфичной ситуации конкретного предприятия, пояснил Андрей Ермолаев.

В зоне риска

Переквалификация в движимое имущество не всегда связана с желанием компаний уклониться от уплаты налогов, отмечают юристы. До отмены налога многие компании просто не задумывались, к какой категории относится имущество, или наоборот, старались зарегистрировать и поставить на кадастровый учет как можно больше объектов, отмечает Ермолаев. В результате многие столкнулись с ситуацией, когда один и тот же объект может быть представлен как движимым, так и недвижимым имуществом.

Из-за неопределенности Российский союз промышленников и предпринимателей предлагал вовсе вернуть налог, но вдвое снизить ставку, и Минфин готов рассмотреть эту идею. Возврат налога со снижением ставки, с одной стороны, снизит размер доначислений, но споры не прекратятся. Чтобы устранить пробелы в законодательстве, Минфин готовит специальный законопроект о разграничении движимого и недвижимого имущества. Пресс-служба ФНС не ответила на вопросы РБК.

Подробнее о том, почему суды все чаще поддерживают доначисления налогов на оборудование — читайте в материале «РБК Pro».