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Регионам заранее возместят потери от отмены налога на движимое имущество
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Регионам заранее возместят потери от отмены налога на движимое имущество
Экономика, 17:18
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Регионам заранее возместят потери от отмены налога на движимое имущество
По словам главы Минфина Антона Силуанова, общие потери в связи с отменой налога на движимое имущество составят около 181 млрд руб.
Антон Силуанов (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Министерство финансов России увеличит дотации регионам на 93 млрд руб. для возмещения будущих потерь в связи с отменой налога на движимое имущество. Об этом в ходе заседания комитета по бюджету и налогам заявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов, передает корреспондент РБК.

Как пояснил Силуанов, при счете выпадающих доходов по действующей ставке 1,1% общий объем потерь при максимальной ставке этого налога составил бы 181 млрд руб. «И эти 181 млрд рублей мы в полном объеме компенсируем субъектам РФ», — сказал министр.

По его словам, это будет осуществляться по трем направлениям. «Первое — передача акцизов на крепкий алкоголь в размере 30% бюджетам субъектов РФ, второе — это централизация на федеральном уровне 5 нозологий по орфанным заболеваниям наиболее дорогим, третье — это увеличение уровня софинансирования расходов по выплатам на третьего ребенка, которые существенно увеличились со стороны федерального бюджета», — рассказал Силуанов. Оставшиеся 93 млрд руб. будут предусмотрены для субъектов поправками в закон о бюджете 2018 года, отметил он.

«То есть регионы получат дотации на сбалансированность своих бюджетов в объеме 93 млрд рублей с тем, чтобы полностью рассчитаться по потере за этот налог», — заключил министр финансов.

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В начале сентября замминистра финансов Леонид Горнин говорил, что в связи с выпадающими доходами из-за отмены налогов на движимое имущество ведомство рассматривает возможность перераспределить доходы с акцизов на крепкий алкоголь. По его словам, благодаря этой мере регионы в 2019 году смогут получить около 50-60 млрд руб. Горнин также отмечал, что консолидированный дефицит бюджетов регионов могут покрыть остатки средств по итогам 2018 года. Сумма общего профицита в начале сентября составляла 862 млрд руб.

Силуанов объявил о «компенсациях» за повышение НДС
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Отмену «сложного для бизнеса» налога на движимое имуществу Силуанов в июне указывал как одну из дополнительных мер, которые снизят негативный эффект от повышения НДС. В числе «компенсаций» глава Минфина также называл ускорение возмещения НДС экспортерам путем снижения порогового значения суммы уплаченных предприятием за три года налогов с 7 млрд руб. до 2 млрд руб. и сокращение сроков проведения камеральных проверок при возмещении НДС.

4 августа президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает движимое имущество юридических лиц от налога на имущество организаций. Закон вступает в силу 1 января 2019 года.

Авторы: Юлия Старостина, Юлия Выродова.
Теги: регионы , Бюджет , Налоги , Антон Силуанов , Минфин
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