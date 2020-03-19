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Падение цен на нефть ,  
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Нефть подорожала более чем на 11%

Повышение мировых цен на нефть подтолкнуло вверх котировки акций российских нефтедобывающих компаний и фондовые индексы Московской биржи
BRENT BR-4.20 $26,97 +2,51%
Лукойл LKOH ₽4 036 +7,51% Купить
Татнефть TATN ₽424 +10,13% Купить
Фото: Ian Forsyth / Getty Images

Стоимость нефти марки Brent вечером 19 марта резко выросла, достигнув на пике отметки $27,57, что на 11,2% выше уровня закрытия предыдущих торгов (было $24,88).

Цены на нефть марки WTI выросли еще сильнее. На пике стоимость барреля такой нефти поднималась до $25,66, что примерно на 23,2% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Резкий рост нефтяных котировок происходит после обвального их падения в предыдущие дни. Стоимость барреля нефти марки Brent 9 марта рухнула на 24,1%, а 18 марта впервые с мая 2003 года опустилась ниже $25. Таким образом, менее чем за две недели баррель Brent упал в цене более чем на 40%, а с начала года — почти втрое (8 января нефть торговалась около $72).

Российская нефть подешевела до $19 за баррель
Экономика

Повышение мировых цен на нефть подтолкнуло вверх котировки акций российских нефтедобывающих компаний, цена которых также сильно упала в предыдущие дни. Стоимость акций ЛУКОЙЛа к концу торгов 19 марта выросла на 15,42% (до 4333 руб.), а в ходе торгов поднималась почти на 19,5% (до 4484,5 руб.).

Заметно выросли в цене и бумаги остальных нефтегазовых компаний России:

  • НОВАТЭК — +16,29%;
  • «Роснефть» — +12,99%;
  • «Татнефть» — +18,42%;
  • «Сургутнефтегаз» — +8,42%.

Благодаря, в том числе, этому росту значение рублевого индекса Мосбиржи по итогам торгов 19 марта выросло на 7,72%, долларового индекса РТС — на 8,46%.

Достигнув пика, цены на нефть несколько снизились. К 19:50 мск стоимость барреля Brent составляла $27,27, барреля WTI — $25,14.

Автор: Евгений Калюков
Теги: нефть, биржа, Brent, фондовый рынок
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