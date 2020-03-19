Нефть подорожала более чем на 11%

Повышение мировых цен на нефть подтолкнуло вверх котировки акций российских нефтедобывающих компаний и фондовые индексы Московской биржи

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Стоимость нефти марки Brent вечером 19 марта резко выросла, достигнув на пике отметки $27,57, что на 11,2% выше уровня закрытия предыдущих торгов (было $24,88).

Цены на нефть марки WTI выросли еще сильнее. На пике стоимость барреля такой нефти поднималась до $25,66, что примерно на 23,2% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Резкий рост нефтяных котировок происходит после обвального их падения в предыдущие дни. Стоимость барреля нефти марки Brent 9 марта рухнула на 24,1%, а 18 марта впервые с мая 2003 года опустилась ниже $25. Таким образом, менее чем за две недели баррель Brent упал в цене более чем на 40%, а с начала года — почти втрое (8 января нефть торговалась около $72).

Повышение мировых цен на нефть подтолкнуло вверх котировки акций российских нефтедобывающих компаний, цена которых также сильно упала в предыдущие дни. Стоимость акций ЛУКОЙЛа к концу торгов 19 марта выросла на 15,42% (до 4333 руб.), а в ходе торгов поднималась почти на 19,5% (до 4484,5 руб.).