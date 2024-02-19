Эксперты назвали самые привлекательные регионы для поиска работы

Лучшие перспективы для поиска работы в России — у Татарстана, следует из рейтинга регионов от HeadHunter, учитывающего конкуренцию за вакансии, зарплаты и готовность к переезду. Москва в нем — на 65-м месте, Петербург — на 12-м

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Самыми перспективными для трудоустройства регионами являются Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ и Рязанская область, следует из рейтинга регионов по перспективности построения карьеры, который впервые представили аналитики HeadHunter (их исследование есть у РБК).

В основу методологии рейтинга вошли показатели конкуренции за рабочие места в регионе, соотношение медианных предлагаемых зарплат и прожиточного минимума, стремление соискателей к переезду по работе и уровень безработицы.

Москва на фоне высокой конкуренции за рабочие места оказалась на 65-м месте рейтинга, а Санкт-Петербург — на 12-м. Опрошенные РБК эксперты оценили, появляются ли в России новые центры притяжения квалифицированного персонала, кроме столиц.

Методология рейтинга Рейтинг регионов по перспективности трудоустройства аналитики HeadHunter рассчитывали на базе нескольких показателей рынка труда. Это соотношение количества резюме к количеству вакансий на рынке, а также доля резюме со статусом «Не готов к переезду» и со статусом «Хочу переехать», по данным hh.ru; соотношение медианной предлагаемой зарплаты на портале и официального прожиточного минимума для трудоспособного населения, а также актуальный уровень безработицы в регионе. Каждый показатель имеет свой вес, который влияет на итоговый балл региона. Так, наибольший вес (30%) — у показателя на основе отношения медианной зарплаты к прожиточному минимуму. Наименьший вес (по 15%) — у доли резюме со статусом «Не готовы к переезду» и у обратной доли (1/X) резюме со статусом «Готов к переезду» (чем выше доля желающих переехать, тем должен быть ниже рейтинг региона). Ранжирование сделано для 84 регионов. В нем нет Севастополя (но есть Крым), а также ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Авторы указали, что в «рейтинг не вошли те регионы, где наблюдается недостаточно данных для объективной статистики». Рейтинг представлен впервые, его планируется публиковать ежеквартально.

Лидеры и аутсайдеры

Лидером рейтинга регионов по перспективности трудоустройства в начале 2024 года стал Татарстан, набравший 77,42 балла из 100 возможных. На одну активную вакансию в регионе приходится 3,3 резюме при средней конкуренции за рабочие места по России 3,5 резюме на вакансию (более низкая конкуренция, чем по стране, — это плюс для соискателя). Медиана предлагаемой зарплаты (когда половина зарплат меньше этой суммы и половина — больше) составляет 59,6 тыс. руб., тогда как прожиточный минимум для трудоспособного населения равняется 14 317 руб. Среди соискателей региона 79% в резюме отмечают, что однозначно не готовы к переезду, и только 1%, наоборот, хотели бы уехать из Татарстана.

В топ-10 регионов по перспективности трудоустройства с небольшим отрывом друг от друга вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Рязанская, Свердловская области, Башкирия, Еврейская автономная область, Ленинградская, Липецкая, Амурская и Московская области.

В «серебряном призере» рейтинга — ЯНАО (регионе с суровым климатом), несмотря на самую низкую безработицу (1,5%) среди первой десятки, самая высокая доля желающих переехать — 2,8%. Однако по методологии составителей рейтинга это компенсируется большим размером медианной зарплаты относительно прожиточного минимума — 95 500 руб. против 23 718 руб.

В пятерке аутсайдеров рейтинга — Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Чукотский автономный округ, Чечня и Ингушетия. В регионах Северо-Кавказского федерального округа традиционно самая высокая безработица. В частности, в Ингушетии в конце года она составила 27,1%. В среднем по России в 2023 году безработица зафиксирована на уровне 3,2%.

Москва оказалась только на 65-м месте рейтинга аналитиков HeadHunter, получив 68,19 балла. Такая низкая позиция объясняется более высокой, чем по стране в целом, конкуренцией за рабочие места (4,8 резюме на вакансию), а также низким соотношением медианной заработной платы к прожиточному минимуму — 84 400 руб. к 25 879 руб., говорится в исследовании.

Критика подхода к оценке

В основе оценки самых перспективных для трудоустройства регионов — объективные статистические данные, отмечает аналитик hh.ru и автор методологии рейтинга Александр Ильин. «Это позволило уйти от субъективной и стереотипной оценки и продемонстрировать, что найти хорошую работу, которая обеспечит достойный уровень жизни, сегодня можно не только в столице», — прокомментировал он.

Оценивать рынок труда регионов по данным о вакансиях лишь на одном рекрутинговом портале можно лишь очень условно, считает профессор департамента организационного поведения и управления человеческими ресурсами Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Елена Варшавская. «Во-первых, на hh.ru размещены далеко не все вакансии. Во-вторых, медиана предлагаемых зарплат не дает представления о реальном уровне оплаты. В каких-то вакансиях может быть указана зарплата «до» определенной суммы, где-то «от», где-то не указана вовсе. Кроме того, показатель прожиточного минимума также не отражает фактической стоимости жизни», — рассуждает она.

По данным Росстата, средняя реальная начисленная зарплата в России за январь—ноябрь 2023 года (полных данных за год пока нет) выросла на 7,6%, до 70 696 руб. С 2019 года статведомство высчитывает также показатель медианной зарплаты (он всегда меньше среднеарифметического по стране), который публикуется летом — для предыдущего года. В 2022 году размер медианной зарплаты составил 40 368 руб.

«Новые центры притяжения кадров»

Аналитики hh.ru констатируют, что регионов с избытком трудовых ресурсов сейчас нет, а кадровый голод является общей проблемой для всей страны. «И если раньше за персонал боролись отдельные компании, то сегодня борьба за кадры вышла на новый уровень — на уровень субъектов Федерации, — говорит Ильин. — Региональные органы власти совместно с бизнесом начинают работать над имиджем и HR-брендом территорий, чтобы удержать местных жителей от переезда и привлечь к себе людей из других субъектов». По его оценке, такие шаги способствуют «появлению новых центров притяжения квалифицированного персонала». «На рынке представлено множество вакансий, предлагающих работу вахтовым методом или релокацию, однако готовность соискателя откликнуться на такое предложение зависит не только от условий, которые предлагает работодатель, но и от условий жизни в регионе», — добавил он.

Условия для жизни — действительно важный фактор привлекательности региона для переезда, соглашается Варшавская, при этом он никак не учитывается в рейтинге. «Людям нужно где-то жить. Поэтому здесь имеет большое значение развитость рынка арендного жилья. Далеко не во всех городах, а тем более — моногородах, обеспечивающих работу крупного предприятия, можно без проблем снять жилье», — полагает она.

В Москве же высокие цены на аренду компенсируются высокими зарплатами, а развитый рынок аренды позволяет снять место для проживания на любой бюджет — от койко-места в «резиновой» квартире до шикарных апартаментов. «В том числе поэтому Москва будет оставаться центром притяжения трудовых ресурсов. Пока не видно предпосылок для того, чтобы крупные мегаполисы перестали привлекать работников со всей страны», — констатирует эксперт.

В 2023 году регионы демонстрировали значительный рост промышленного производства: в условиях острого дефицита кадров это привело к росту конкуренции за кадры и, как следствие, росту заработных плат, напоминает старший партнер консалтинговой компании НЭО Елена Устюгова. «Это дало работникам возможность получить высокую, сопоставимую со столичной, зарплату на производстве в собственном или другом регионе. Компании действительно активно конкурируют между собой за персонал по всей России без привязки к региону: например, работников вахтовым методом в Сибири могут рекрутировать в центральной части страны. При этом регионы привлекают высокими зарплатами не только рабочих, но и высококвалифицированных специалистов и руководителей. Для управленцев из Москвы это может открыть возможности карьерного роста», — говорит она.

Пока привлекательность регионов России для переезда по работе поддерживает финансовая мотивация, но повышение зарплаты и выплаты бонусов могут быть эффективны лишь в краткосрочной перспективе, предупреждает Устюгова. «Необходимо создавать социальные условия, чтобы люди захотели остаться. Доступная и качественная медицина, хорошее образование, возможность иметь разнообразный культурный досуг — то, ради чего сейчас стремятся в столицы и что непосредственно влияет на качество жизни», — перечисляет она.

«Как долго будут расти зарплаты в регионах, будет зависеть от того, как долго останется высоким спрос на работников со стороны оборонно-промышленного комплекса и импульс гособоронзаказа. В любом случае Москва и Санкт-Петербург останутся центрами притяжения кадров, однако развитие экономик других регионов будет мотивировать все больше людей трудиться и строить карьеру в них», — подытоживает старший партнер НЭО.