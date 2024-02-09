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Минфин предложил повысить налог на добычу угля

«Ъ»: Минфин запланировал повысить НДПИ на уголь до ₽380 за тонну
Минфин счел налогообложение угольной отрасли недостаточным и предложил повысить налог на добычу. Цены на поставки угля в Азию значительно сократились за последние годы, а эксперты указали на «мощный налоговый пресс»
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Минфин предложил правительству с 1 апреля и до конца 2024 года установить плоскую надбавку к ставкам налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на уголь в объеме 380 руб. за тонну. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Вопрос увеличения НДПИ на уголь для компенсации выпадающих доходов бюджета от отмены экспортной пошлины пока прорабатывается», — сообщили в пресс-службе ведомства.

НДПИ временно увеличивали в прошлом году — с 1 января по 31 марта — на добычу антрацита, коксующегося и энергетического угля, ставка составляла 380 руб. за тонну. Это принесло бюджету 30 млрд руб. Осенью уголь и большинство других товаров оказались под курсовой экспортной пошлиной — 4–7% в зависимости от курса рубля. Потери угольных компаний Кузбасса из-за экспортной пошлины к ноябрю составили 82,6–174,2 млрд руб., оценивали власти региона.

С начала 2024 года экспортная пошлина для угля была отменена. Как уточняли источники «Коммерсанта», на это пошли при условии повышения углевого НДПИ.

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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Внешняя конъюнктура для поставок угля за границу ухудшается. Цены на уголь при экспорте через порты Дальнего Востока на азиатский рынок сократилась почти на 10% по сравнению с последним кварталом 2023 года и почти на треть к последнему кварталу 2022 года, сказано в февральском обзоре Центробанка по региональной политике. Авторы доклада указали, что угольные компании ожидают продолжения падения цен в связи с сокращением спроса на основных рынках сбыта и ввода в январе импортных пошлин на российский уголь в Китае.

Минфин при это не считает, что налогообложение угольной отрасли находится на достаточном уровне. По расчетам ведомства, налоговая нагрузка для угольных компаний — самая низкая в горно-металлургическом секторе: доля рентных налогов в черной металлургии составляет 10%, в цветных и драгоценных металлах — 15%, в угле — 2%.

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Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

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Повышение НДПИ негативно скажется на бизнесе угольных компаний, основные показатели которых в 2023-м упали на фоне значительного сокращения глобальных цен, предупреждает глава направления консалтинга NEFT Research Александр Котов.

«Отрасль фактически оказалась под мощным налоговым прессом: рост НДПИ, введение экспортной пошлины внутри страны и импортной — на российский уголь со стороны Китая», — указал эксперт.

По его подсчетам, предложенная ставка НДПИ поможет собрать с угольной отрасли еще по 30–35 млрд руб. в квартал. Он предложил ввести дифференцированную ставку НДПИ для разных видов угля, к примеру более высокую для коксующегося угля, цены на который значительно выше, чем для энергетического.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Минфин НДПИ добыча угля уголь налог
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