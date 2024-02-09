Минфин предложил повысить налог на добычу угля

Минфин счел налогообложение угольной отрасли недостаточным и предложил повысить налог на добычу. Цены на поставки угля в Азию значительно сократились за последние годы, а эксперты указали на «мощный налоговый пресс»

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Минфин предложил правительству с 1 апреля и до конца 2024 года установить плоскую надбавку к ставкам налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на уголь в объеме 380 руб. за тонну. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Вопрос увеличения НДПИ на уголь для компенсации выпадающих доходов бюджета от отмены экспортной пошлины пока прорабатывается», — сообщили в пресс-службе ведомства.

НДПИ временно увеличивали в прошлом году — с 1 января по 31 марта — на добычу антрацита, коксующегося и энергетического угля, ставка составляла 380 руб. за тонну. Это принесло бюджету 30 млрд руб. Осенью уголь и большинство других товаров оказались под курсовой экспортной пошлиной — 4–7% в зависимости от курса рубля. Потери угольных компаний Кузбасса из-за экспортной пошлины к ноябрю составили 82,6–174,2 млрд руб., оценивали власти региона. С начала 2024 года экспортная пошлина для угля была отменена. Как уточняли источники «Коммерсанта», на это пошли при условии повышения углевого НДПИ.

Внешняя конъюнктура для поставок угля за границу ухудшается. Цены на уголь при экспорте через порты Дальнего Востока на азиатский рынок сократилась почти на 10% по сравнению с последним кварталом 2023 года и почти на треть к последнему кварталу 2022 года, сказано в февральском обзоре Центробанка по региональной политике. Авторы доклада указали, что угольные компании ожидают продолжения падения цен в связи с сокращением спроса на основных рынках сбыта и ввода в январе импортных пошлин на российский уголь в Китае.

Минфин при это не считает, что налогообложение угольной отрасли находится на достаточном уровне. По расчетам ведомства, налоговая нагрузка для угольных компаний — самая низкая в горно-металлургическом секторе: доля рентных налогов в черной металлургии составляет 10%, в цветных и драгоценных металлах — 15%, в угле — 2%.

Повышение НДПИ негативно скажется на бизнесе угольных компаний, основные показатели которых в 2023-м упали на фоне значительного сокращения глобальных цен, предупреждает глава направления консалтинга NEFT Research Александр Котов.

«Отрасль фактически оказалась под мощным налоговым прессом: рост НДПИ, введение экспортной пошлины внутри страны и импортной — на российский уголь со стороны Китая», — указал эксперт.

По его подсчетам, предложенная ставка НДПИ поможет собрать с угольной отрасли еще по 30–35 млрд руб. в квартал. Он предложил ввести дифференцированную ставку НДПИ для разных видов угля, к примеру более высокую для коксующегося угля, цены на который значительно выше, чем для энергетического.