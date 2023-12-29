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Экономика ,  
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Правительство вывело лекарства, зефир и химию из-под курсовых пошлин

Кабмин вывел лекарства, пастилу и химию из-под курсовых экспортных пошлин
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Правительство России вывело отдельные группы товаров из-под временных экспортных пошлин, привязанных к курсу рубля, соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Пошлинами не будут облагаться товары высокого предела (продукт, полученный на основе нескольких стадий переработки исходного минерального сырья), товары, зависимые от импорта ключевых компонентов, а также товары, сопутствующие производству продуктов.

В перечень вошли:

  • лекарства;
  • химическая продукция;
  • бытовые изделия из металлов;
  • инструменты для бурения, прессования и др.;
  • пастила, зефир;
  • соевый белковый протеин;
  • свекловичный жом (используется как корм для скота);
  • отдельные виды угольной продукции.

Кроме того, для поддержки малого и среднего бизнеса из‑под действия пошлин вывели товары, общая таможенная стоимость которых не превышает €200.

Лекарства, пастилу и зефир выведут из-под курсовых пошлин
Экономика
Фото:Владислав Шатило / РБК

Курсовые экспортные пошлины — это гибкие экспортные пошлины, значение которых привязано к соотношению курсов рубля и доллара. При их изменениях размер пошлины пересматривается.

Пошлина составляет от 4 до 7% в зависимости от курса рубля. При 80 рублях за доллар и ниже она равна нулю.

Мера действует в России с 1 октября 2023 года до конца 2024-го. В правительстве пояснили, что это необходимо для защиты внутреннего рынка.

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Проект постановления подготовило Минэкономразвития после консультаций с бизнесом. Послабления вступят в силу через неделю с момента опубликования, то есть 5 января.

Мера должна поддержать привлекательность экспорта и сохранить приемлемый уровень рентабельности компаний, пояснял представитель первого вице-премьера Андрея Белоусова.

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Михаил Мишустин фото

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года

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