Правительство вывело лекарства, зефир и химию из-под курсовых пошлин
Правительство России вывело отдельные группы товаров из-под временных экспортных пошлин, привязанных к курсу рубля, соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Пошлинами не будут облагаться товары высокого предела (продукт, полученный на основе нескольких стадий переработки исходного минерального сырья), товары, зависимые от импорта ключевых компонентов, а также товары, сопутствующие производству продуктов.
В перечень вошли:
- лекарства;
- химическая продукция;
- бытовые изделия из металлов;
- инструменты для бурения, прессования и др.;
- пастила, зефир;
- соевый белковый протеин;
- свекловичный жом (используется как корм для скота);
- отдельные виды угольной продукции.
Кроме того, для поддержки малого и среднего бизнеса из‑под действия пошлин вывели товары, общая таможенная стоимость которых не превышает €200.
Курсовые экспортные пошлины — это гибкие экспортные пошлины, значение которых привязано к соотношению курсов рубля и доллара. При их изменениях размер пошлины пересматривается.
Пошлина составляет от 4 до 7% в зависимости от курса рубля. При 80 рублях за доллар и ниже она равна нулю.
Мера действует в России с 1 октября 2023 года до конца 2024-го. В правительстве пояснили, что это необходимо для защиты внутреннего рынка.
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Проект постановления подготовило Минэкономразвития после консультаций с бизнесом. Послабления вступят в силу через неделю с момента опубликования, то есть 5 января.
Мера должна поддержать привлекательность экспорта и сохранить приемлемый уровень рентабельности компаний, пояснял представитель первого вице-премьера Андрея Белоусова.
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