ФНС приготовилась к росту жалоб бизнеса из-за права на «реконструкцию»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 73,78 (+0,01) Инвестиции, 18 фев, 13:45
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 88,87 (-0,21) Инвестиции, 18 фев, 13:45
В Нижневартовске после «акции протеста» в школе уволили главу полиции Политика, 12:00 АФК «Система» и партнеры завершили создание холдинга «Биннофарм Групп» Бизнес, 11:51 Додо пицца, Револют и Gett: как они организовали командировки РБК и Smartway, 11:47 Гонку нового суперседана Audi и электрического болида показали на видео Авто, 11:30 ФСБ в Петербурге изъяла более 60 кг кокаина у трех иностранцев Общество, 11:19 «Норникель» пообещал выплатить ущерб от разлива топлива в ₽146 млрд Бизнес, 11:18 Как инженеры представляли «умные» дома в СССР и США в прошлом веке РБК Стиль и LG ThinQ, 11:18 PwC: топ-менеджерам не стоит возвращаться к доковидным «плохим привычкам» Pro, 11:05 В России второй день подряд выявили более 13 тыс. заболевших COVID Общество, 11:05 Касаткина сказала о пандемии после победы в Мельбурне Спорт, 11:03 Все смешалось — люди, боты: как алгоритмы помогают общаться с умершими Партнерский материал, 11:03 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 19 февраля Общество, 11:03 Суд арестовал подозреваемого в получении взятки замглавы Челябинска Общество, 11:02 ФНС приготовилась к росту жалоб бизнеса из-за права на «реконструкцию» Экономика, 11:00
Экономика ,  
0 

ФНС приготовилась к росту жалоб бизнеса из-за права на «реконструкцию»

ФНС готовится пересмотреть подход к выявлению необоснованной налоговой выгоды и ожидает роста жалоб от бизнеса с просьбами пересчитать налоги, узнал РБК. В связи с этим служба реформирует систему досудебного урегулирования споров
Фото: Владимир Новиков / РИА Новости
Фото: Владимир Новиков / РИА Новости

Пересмотр подходов к выявлению необоснованной налоговой выгоды приведет к росту числа обращений от бизнеса о пересчете налогов, следует из письма замруководителя ФНС Константина Чекмышева на имя главы службы Даниила Егорова (копия есть у РБК).

Чекмышев обращает внимание на то, что в ближайшее время ведомство может частично пересмотреть подход к выявлению «необоснованной налоговой выгоды» (ст. 54.1 Налогового кодекса). «При изменении позиции ФНС в отношении налоговой реконструкции при выявлении налоговыми органами нарушений налогоплательщиками ст. 54.1 НК в части необходимости перерасчета налоговых обязательств <...> увеличится количество поданных в ФНС жалоб, содержащих требования налогоплательщиков по пересмотру ранее принятых решений», — отмечается в письме Чекмышева к Егорову.

На письме стоит одобрительная резолюция Егорова, говорит источник РБК в налоговой.

ФНС пообещала показывать данные о покупках россиян нажатием одной кнопки
Экономика
Фото:АГН «Москва»

Пресс-служба ФНС сообщила РБК, что ведомство «создало платформу по досудебному урегулированию налоговых споров». «Основная концепция в том, что каждая жалоба является основанием не только для запуска процедуры ее рассмотрения, но и для выявления причины ее подачи», — говорится в ответе службы. «Задача ФНС России — найти причину возникновения спора и устранить условия его возникновения», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Почему ФНС ждет роста количества жалоб

Последние несколько месяцев налогоплательщики находятся в ожидании письма-«методички» от ФНС по применению ст. 54.1 Налогового кодекса, напоминает старший юрист Deloitte Legal в СНГ Павел Баранов.

Читайте на РБК Pro
Психолог Грант Хэлворсон: на какой вопрос на собеседовании можно солгать Как Тим Кук перестроил империю Стива Джобса — Bloomberg Люди в яме: почему компании в России недовольны каждым вторым сотрудником На каких страхах строят свои бренды Harley-Davidson, Mercedes и Converse

Статья была введена в 2017 году для защиты добросовестных налогоплательщиков и борьбы с размыванием налоговой базы. Однако правоприменительная практика по ней привела к росту нагрузки на бизнес, утверждали представители бизнес-организаций и эксперты, указывая на случаи, когда инспекторы доначисляли налоги компаниям, уличенным в применении схем налоговой оптимизации, не учитывая реально понесенные расходы и право на налоговые вычеты. Как следствие, доначисления и штрафы могут значительно превышать суммы, которые бизнес заплатил бы в бюджет, если бы не применял схемы налоговой экономии. В Аналитическом центре при правительстве предлагали законодательно закрепить так называемую налоговую реконструкцию — то есть рассчитывать, сколько компания недоплатила в бюджет, и доначислять налог не более этой суммы.

«Ключевой вопрос, интересующий бизнес сейчас, — это право на налоговую реконструкцию, а также условия и порядок ее применения», — говорит Баранов.

Планы применять налоговую реконструкцию в усеченном виде анонсировал замглавы ФНС Виктор Бациев 19 ноября. Бациев, в частности, говорил, что бизнес будет вправе рассчитывать на реконструкцию, если он не причастен к схемам и фирмам-однодневкам или не знал о таком характере деятельности контрагентов.

ФНС решила создать отдельную налоговую инспекцию для богатых россиян
Финансы
Фото:Стоян Васев / ТАСС

Логика ожиданий ФНС относительно роста жалоб такова: признание необходимости налоговой реконструкции для ряда случаев приведет к тому, что бизнес станет оспаривать уже принятые решения о доначислениях, которые могут быть задним числом признаны излишними в результате изменения подхода. При этом компании обязаны будут сначала обратиться к налоговикам для попытки досудебного обжалования. «В порядке досудебного урегулирования в течение одного года со дня вынесения обжалуемого решения может быть подана повторная жалоба по новому основанию — изменение позиции налогового ведомства», — пояснил РБК адвокат, партнер консалтинговой компании «Номен» Иван Яголович. Поэтому следует ожидать поступления жалоб по пересмотру решений, вынесенных с 2020 года с применением ст. 54.1, считает он.

Реформа системы досудебного урегулирования

В самой ФНС оценивают предельное количество потенциальных жалоб в 318 досудебных оспариваний доначислений, указано в письме. В связи с этим ФНС меняет структуру своего управления досудебного урегулирования налоговых споров (УДУНС) — упраздняет ряд отделов и создает новые. Штат сотрудников управления предложено увеличить с 82 до 104 человек, следует из письма Чекмышева. В том числе создается отдел анализа и автоматизации процессов досудебного урегулирования споров и цифровизации причин возникновения споров.

Яголович утверждает, что за время действия ст. 54.1 по результатам налоговых проверок «излишне доначислены сотни миллиардов рублей, значительная часть уже взыскана, некоторые бизнесмены привлечены к уголовной ответственности или находятся под уголовным преследованием». «Конечно, люди потребуют пересмотра начисленных недоимок», — рассуждает он.

Глава ФНС анонсировал сокращение срока получения статуса ИП до минут
Экономика
Дании Егоров

Глава ФНС на парламентском часе в Совете Федерации 10 февраля сообщил, что служба реформирует институт досудебного рассмотрения споров. «Сегодня каждая жалоба в Федеральную налоговую службу является для нас инцидентом. Что я понимаю под этим? Это значит, что неважно, кто прав, кто виноват, в случае наличия жалобы. Самое главное для нас — по методологическим блокам распределить причины возникновения жалоб и работать на то, чтобы они не возникали», — объяснил он. Для удобства налогоплательщиков появится возможность подавать формализованные (структурированные) жалобы из личных кабинетов — пользователю достаточно только выбрать документ, который он хочет обжаловать, а дальше ему будет предложено заполнить готовые формы с основаниями для обжалования этого документа, сообщила РБК пресс-служба ФНС.

Необходимость реформирования системы досудебного урегулирования назрела, убежден адвокат Яголович. «Если новая структура обеспечит справедливое и быстрое разрешение споров, то такое реформирование нужно приветствовать», — сказал он.

Очевидно, что вслед за пересмотром подхода к ст. 54.1 «нагрузка ФНС в части досудебного урегулирования споров возрастет пропорционально желанию налогоплательщиков отстоять хотя бы часть своих расходов и вычетов по НДС в рамках налоговой реконструкции», считает Баранов. В целом для обеспечения единообразного подхода к разрешению спорных вопросов центральный аппарат ФНС замыкал решения по большому числу жалоб на себя, отнимая самостоятельность у региональных управлений, поэтому логичным шагом со стороны контрольных органов будет расширение штата за счет привлечения дополнительных высококвалифицированных специалистов, говорит он.

Автор
Иван Ткачёв
налоги ФНС досудебное соглашение Егоров урегулирование
Материалы по теме
СМИ узнали о налоговых послаблениях для использующих Booking.com отелей
Бизнес
ФНС решила создать отдельную налоговую инспекцию для богатых россиян
Финансы
В налоговой службе насчитали 13 трлн руб. на заграничных счетах россиян
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter