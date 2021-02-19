ФНС приготовилась к росту жалоб бизнеса из-за права на «реконструкцию»

ФНС готовится пересмотреть подход к выявлению необоснованной налоговой выгоды и ожидает роста жалоб от бизнеса с просьбами пересчитать налоги, узнал РБК. В связи с этим служба реформирует систему досудебного урегулирования споров

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Пересмотр подходов к выявлению необоснованной налоговой выгоды приведет к росту числа обращений от бизнеса о пересчете налогов, следует из письма замруководителя ФНС Константина Чекмышева на имя главы службы Даниила Егорова (копия есть у РБК).

Чекмышев обращает внимание на то, что в ближайшее время ведомство может частично пересмотреть подход к выявлению «необоснованной налоговой выгоды» (ст. 54.1 Налогового кодекса). «При изменении позиции ФНС в отношении налоговой реконструкции при выявлении налоговыми органами нарушений налогоплательщиками ст. 54.1 НК в части необходимости перерасчета налоговых обязательств <...> увеличится количество поданных в ФНС жалоб, содержащих требования налогоплательщиков по пересмотру ранее принятых решений», — отмечается в письме Чекмышева к Егорову.

На письме стоит одобрительная резолюция Егорова, говорит источник РБК в налоговой.

Пресс-служба ФНС сообщила РБК, что ведомство «создало платформу по досудебному урегулированию налоговых споров». «Основная концепция в том, что каждая жалоба является основанием не только для запуска процедуры ее рассмотрения, но и для выявления причины ее подачи», — говорится в ответе службы. «Задача ФНС России — найти причину возникновения спора и устранить условия его возникновения», — сообщили в пресс-службе ведомства.