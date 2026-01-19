 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Экономика⁠,
0

Российские власти рассмотрят вопрос снятия запрета на экспорт бензина

Власти России рассмотрят вопрос снятия запрета на экспорт бензина с 1 февраля
Российские власти обсуждают возможность отмены с 1 февраля запрета на экспорт бензина для производителей. Сейчас ограничения действуют до конца февраля и были введены для сдерживания цен и дефицита
Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Российские власти обсуждают возможность снятия ограничений для производителей на экспорт бензина с 1 февраля. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой источник из отрасли.

В конце декабря 2025 года правительство России в третий раз подряд продлило запрет на экспорт топлива из страны. Ограничения были продлены до 28 февраля 2026 года для контроля цен на бензин и из-за сообщений о нехватки топлива в ряде российских регионов.

Новак раскрыл, на какой срок продлят запрет на экспорт бензина
Экономика
Александр Новак

Прежде под ограничениями находились только группа непроизводителей: трейдеры, нефтебазы и мелкие НПЗ.

РБК направил запрос в аппарат вице-премьера Александра Новака.

На фоне высокого сезонного спроса летом 2025 года, внеплановых сдвигов в ремонтах и остановок нефтеперерабатывающих мощностей из-за атак дронов цены на бензин в опте к началу осени достигли рекордных значений.

Ограничения были введены в июле 2025 года.Ограничения продлевались три раза. В августе — до 30 сентября, после — до конца 2025 года. а затем и до 28 февраля 2026 года. Кроме того, до февраля ограничен экспорт дизеля, судового топлива и прочих газойлей, в том числе приобретенных на биржевых торгах.

Авторы
Теги
Персоны
Илья Трапезников
При участии
Полина Елисова
Александр Новак
политик, вице-премьер России
23 августа 1971 года
