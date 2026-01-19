Российские власти рассмотрят вопрос снятия запрета на экспорт бензина
Российские власти обсуждают возможность снятия ограничений для производителей на экспорт бензина с 1 февраля. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой источник из отрасли.
В конце декабря 2025 года правительство России в третий раз подряд продлило запрет на экспорт топлива из страны. Ограничения были продлены до 28 февраля 2026 года для контроля цен на бензин и из-за сообщений о нехватки топлива в ряде российских регионов.
Прежде под ограничениями находились только группа непроизводителей: трейдеры, нефтебазы и мелкие НПЗ.
РБК направил запрос в аппарат вице-премьера Александра Новака.
На фоне высокого сезонного спроса летом 2025 года, внеплановых сдвигов в ремонтах и остановок нефтеперерабатывающих мощностей из-за атак дронов цены на бензин в опте к началу осени достигли рекордных значений.
Ограничения были введены в июле 2025 года.Ограничения продлевались три раза. В августе — до 30 сентября, после — до конца 2025 года. а затем и до 28 февраля 2026 года. Кроме того, до февраля ограничен экспорт дизеля, судового топлива и прочих газойлей, в том числе приобретенных на биржевых торгах.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России
Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии
Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности
Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом
Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки
Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко