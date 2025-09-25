Новак раскрыл, на какой срок продлят запрет на экспорт бензина
В России будет продлен запрет на экспорт бензина и введен запрет на экспорт дизтоплива для непроизводителей, сообщил вице-премьер Александр Новак, передает ТАСС.
«Мы продлим в ближайшее время запрет на экспорт бензина до конца года, а также будет введен запрет на экспорт дизельного топлива для непроизводителей также до конца года», — сказал он.
По словам вице-премьера, мера позволит дополнительно обеспечить рынок нефтепродуктами, которые сейчас экспортируются.
Пока запрет на экспорт бензина действует до конца сентября, для непроизводителей — до конца октября. Меру ввели в июле.
В августе—сентябре биржевые цены на бензин поднимались до рекордных отметок: если в последний месяц лета речь шла о пике 72,6 тыс. руб. за тонну «Регуляра-92» (21 августа) и 82,2 тыс. руб. за тонну за «Премиум-95» (20 августа; данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, цены для европейской части России), то в сентябре они были еще выше: 73,8 тыс. руб. — за АИ-92 (25 сентября) и 82,3 тыс. руб. — за АИ-95 (3 сентября). Летнее ДТ 23 сентября достигло цены 72,2 тыс. руб. за тонну (пик как минимум за последний месяц).
В разных регионах сообщали о проблемах с бензином — в Приморье, Сахалинской области (Курильские острова), Запорожской области. Глава Крыма Сергей Аксенов 25 сентября заявил, что перебои с поставками топлива возникли в связи со снижением объемов производства на российских нефтеперерабатывающих заводах. Он отметил, что в течение двух дней в регионе должны обеспечить необходимый объем АИ-95, двух недель — АИ-92. С дизелем в республике проблем нет.
