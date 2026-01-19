Reuters узнал о предложении ЦБ Индии связать цифровые валюты БРИКС

В 2026 году саммит БРИКС пройдет в Индии. ЦБ республики рекомендовал правительству включить предложение о связывании цифровых валют центральных банков в повестку саммита

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Резервный банк Индии (RBI) предложил странам БРИКС связать свои официальные цифровые валюты для упрощения трансграничной торговли и платежей в сфере туризма, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Регулятор рекомендовал правительству включить предложение о связывании цифровых валют центральных банков (CBDC) в повестку ближайшего саммита БРИКС. Мера направлена на снижение зависимости международных расчетов от доллара США. «Если рекомендация будет принята, впервые будет выдвинуто предложение о связывании цифровых валют стран — участниц БРИКС», — говорится в статье.

При этом агентство подчеркивает, что подобные меры могут вызвать негативную реакцию со стороны Вашингтона, ранее предостерегавшего против обхода долларовой системы.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не проводит политику дедолларизации. Россия не отказывалась от расчетов в долларах, в этом отказали ей.

Летом прошлого года Минфин сообщил о работе над платформой для расчетов в нацвалютах в БРИКС. В октябре Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что страны БРИКС намерены расширять возможности электронных расчетов и торговли, учитывая, что их совокупная доля в мировом ВВП достигает около 40%.

С 2024 и 2025 годов БРИКС официально пригласил новых членов и партнеров, формулировка «БРИКС плюс» подразумевает первоначальных членов (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и новых полноправных участников (Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия, Индонезия), а также страны-партнеры.

Статус разработки цифровых валют центральных банков в различных странах БРИКС отличается. Пионером является Китай, запустивший цифровой юань еще в 2021 году. В Индии пилотный проект начался в 2022 году с внедрением цифровой рупии в банковском секторе, полномасштабный запуск состоялся весной 2023-го.

Летом того же года начался пилотный проект по использованию цифрового рубля в России. С 1 января этого года он стал доступен для перечислений в бюджеты и переводов средств федеральным учреждениям. С сентября принимать его обязаны крупнейшие банки и торговые точки.