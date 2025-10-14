 Перейти к основному контенту
Торговая война США⁠,
0

Трамп заявил, что «все выходят» из БРИКС после угроз пошлинами США

Трамп: все выходят из БРИКС после угроз США ввести пошлины
Сюжет
Торговая война США
БРИКС пытался атаковать доллар, заявил президент США. Трамп пригрозил странам пошлинами, если они войдут в БРИКС. Как считает президент, после этого «все вышли» из объединения
Участники саммита &laquo;БРИКС 2025&raquo; в Рио-де-Жанейро, Бразилия
Участники саммита «БРИКС 2025» в Рио-де-Жанейро, Бразилия (Фото: Wagner Meier / Getty Images)

Страны начали выходить из БРИКС после угроз США ввести пошлины на всю продукцию, поставляемую из этих стран. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме на встрече с президентом Аргентины Хавьером Милеем.

Как отметил Трамп, он сказал всем странам, желающим вступить в БРИКС, что США собираются ввести против них пошлины.

«Все вышли из БРИКС. Они все выходят из БРИКС. БРИКС был атакой на доллар. И я сказал: «Если вы хотите поиграть в эту игру, я собираюсь ввести пошлины на всю вашу продукцию, поставляемую в США». Они сказали <...> мы выходим из БРИКС. О БРИКС больше даже не говорят», — сказал лидер США.

Москва получила премию БРИКС за роботизацию
Общество
Фото:Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

В начале июля Трамп пригрозил странам, поддерживающим политику БРИКС, дополнительными 10-процентными пошлинами. «Есть такая небольшая группа под названием БРИКС. Она быстро теряет свое значение», — счел он. Республиканец тогда же добавил, что страны объединения пытались бросить вызов доллару: «БРИКС хотел попытаться захватить доллар, доминирование доллара и стандарт доллара».

Кроме этого, Трамп написал тогда о планах США потребовать от «враждебных стран» обязательство не создавать новую валюту БРИКС или поддержки любой другой валюты в качестве альтернативы «могущественному доллару».

В Кремле в ответ на заявления Трампа говорили, что страны БРИКС не обсуждают создание новой валюты, и предлагали экспертам «более подробно повестку дня БРИКС разъяснить» американскому лидеру.

«Вторичные санкции ограничивают нашу свободу укреплять торговлю между дружественными странами, «разделяй и властвуй» — это новая стратегия односторонних действий, БРИКС должен показать, что сотрудничество превыше всего», — сказал бразильский президент Лула да Силва 8 сентября.

В этот же день старший советник американского президента Петер Наварро заявил, что ни одна страна — участник БРИКС не выживет без экспорта в США.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова
Дональд Трамп БРИКС США пошлины
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
