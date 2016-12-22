Новак заявил о рекордных добыче и экспорте газа в 2018 году

Министр энергетики Александр Новак заявил, что в конце 2018 года Россия выйдет на рекордные показатели добычи и экспорта газа. Об этом он сообщил во время выступления в Госдуме, передает ТАСС.
«Мы ожидаем рекордных показателей по добыче газа — порядка 723 млрд куб. м, это почти плюс 5% относительно прошлого года. Экспорт у нас вырастет на 9,3%, с 224 млрд до 245 млрд куб. м, — очень хороший показатель, такого еще не было», — сказал глава Минэнерго.
По словам Новака, во многом на этот результат повлиял запуск производства на «Ямал СПГ». «Положительная динамика связана с двумя факторами: рост потребления нашими покупателями по экспорту, в основном это страны Европы», — сказал он.
Министр отметил, что по итогам 2018 года увеличится и объем добычи нефти — до 556 млн т, что на 10 млн т больше, чем в 2017-м. «Это примерно на 200 тыс. баррелей в сутки больше, несмотря на то что действовала сделка со странами ОПЕК и не ОПЕК. Во втором полугодии мы восстановили добычу», — подчеркнул он. В декабре члены ОПЕК договорились сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в день, из которых 400 тыс. приходится на Россию.
Кроме того, Новак сообщил о росте добычи угля на 6%, до 433 млн т, который достиг показателей, запланированных на 2020 год. По данным Минэнерго, в 2017-м Россия добыла 691,1 млрд куб. м газа, 546,8 млн т нефти и 408,9 млн т угля.
В начале декабря начальник департамента добычи нефти и газа Минэнерго Александр Гладков заявлял, что по итогам текущего года биржевые продажи газа составят 17 млрд куб. м, в 2017-м этот показатель превышал 20 млрд куб. м. По его словам, «Газпром» поставляет более 95% газа на биржу. «Нас удручает, что сейчас это фактически рынок одного поставщика. Надеемся, что их количество будет расширено», — подчеркивал Гладков. Уровень газификации в стране к концу года составит 66–68%.отмечал, что к 2035 году потенциал выпуска СПГ в России составит около 100 млн т. К тому времени добыча нефти составит от 123 млн до 143 млн т, газа — от 593 млрд до 673 млрд куб. м.