В Минэнерго заявили о потенциале произвести 100 млн т СПГ

Замминистра энергетики Павел Сорокин заявил, что потенциал производства СПГ Россией составит около 100 млн т к 2035 году, передает корреспондент РБК.

Сорокин озвучил базовый и оптимистичный сценарий по добыче нефти и газа в Арктике. По оценкам экспертов, добыча нефти к 2035 году составит 123 млн т по базовому сценарию и 143 млн т по оптимистичному сценарию. Добыча газа ожидается на уровне 593,3 млрд куб. м по базовому сценарию и 673 млрд куб. м — по оптимистичному.

В конце сентября глава департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго России Александр Гладков говорил, что в случае реализации всех запланированных проектов Россия будет способна ежегодно производить 83 млн т сжиженного природного газа. Министр энергетики России Александр Новак в начале октября отмечал, что целевая планка производства СПГ в России снижена со 100 млн т до 80–90 млн т.

22 ноября «Ямал СПГ» начал производство сжиженного природного газа на третьей технологической линии в режиме пусконаладочных работ, опередив первоначальный график более чем на год. С запуском третьей очереди совокупная мощность завода достигла 16,5 млн т в год. В начале октября «Арктик СПГ-3» («дочка» НОВАТЭКа) открыла новое газоконденсатное месторождение по итогам испытания первой поисковой скважины на Северо-Обском лицензионном участке в ЯНАО. Запасы газа в новом месторождении были оценены в объеме не менее 320 млрд куб. м, ресурсы — не менее 900 млрд куб. м.