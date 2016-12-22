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Минэнерго сообщило о рекордной добыче газа в 2018 году
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Минэнерго сообщило о рекордной добыче газа в 2018 году
Экономика, 11:17
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Минэнерго сообщило о рекордной добыче газа в 2018 году

Добыча газа в России в 2018 году ожидается на рекордном уровне — более 700 млрд куб. м, заявил начальник департамента добычи нефти и газа Минэнерго Александр Гладков на форуме «Газ России». Об этом сообщает корреспондент РБК.

«По СПГ — почти 20 млн т начнем производить», — добавил Гладков. По его словам, уровень газификации в стране к концу года составит 66–68%.

По его словам, в 2018 году на бирже будет продано 17 млрд куб. м газа, в 2017 году этот показатель превысил 20 млрд куб. м. Более 95% газа на биржу поставляет «Газпром». «Нас удручает, что сейчас это фактически рынок одного поставщика. Надеемся, что их количество будет расширено», — отметил Гладков.

Он также заявил, что доля газа в мировом энергобалансе будет расти. По его словам, к 2035 году вырастет доля возобновляемых источников энергии и газа по сравнению с нефтью (с 23 до 26%).

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В 2017 году, по данным Минэнерго, в России было добыто 691,1 млрд куб. м газа, из них природного газа — 605,7 млрд куб. м, а попутного нефтяного газа — 85,4 млрд куб. м.

Теги: Минэнерго , добыча газа
Главное
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