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Ректор РАНХиГС предложил подумать о переходе к мобилизационной экономике

Ректор РАНХиГС Владимир Мау на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам предложил проработать «сценарий внутренней мобилизации, именно экономической мобилизации» в макроэкономическом прогнозе, сообщают «Ведомости».

Экономическая мобилизация предполагает усиление роли государства, специфичный рынок труда, институционализацию индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса, отметил ректор. Такая модель не противоречит рынку и не означает переход к советским управленческим практикам, уверен Мау.

По словам ректора РАНХиГС, в условиях мобилизационной экономики роль государственных инвестиций вырастет. Он заявил, что нынешняя ситуация отличается от конца 1990-х и 2000-х годов, когда шла речь о вытеснении частных инвестиций государственными: сейчас частный сектор «не готов вкладывать» из-за высокой неопределенности. «Пандемия, по сути, была репетицией войны в отношении перехода к мобилизационной экономике», — считает Мау.

По мнению ректора РАНХиГС, финансировать структурные изменения можно за счет целевых займов.

Замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов назвал возможными элементами мобилизационной экономики введение принудительного госзаказа и денежные эмиссии, которые вызывают ускорение инфляции. Пока, отмечает эксперт, таких признаков нет. К плюсам такой модели он отнес выполнение первоочередных потребностей, связанных с функционированием экономики и поддержкой секторов, производящих военную продукцию, а к минусам — сокращение расходов на инфраструктурные проекты, например на ремонт и строительство жилья и дорог.

Как обращала внимание спикер Совфеда Валентина Матвиенко, понятия «мобилизационная экономика» не прописано ни в Конституции, ни в других законах России. Она указала на важность баланса между государственным контролем и свободой

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22 сентября представитель президента Дмитрий Песков говорил, что решений об экономической мобилизации в стране пока не принималось: условий для такой меры нет и в подписанном Владимиром Путиным указе о частичной мобилизации об этом не сказано. Позже, 16 октября, он заявил о необходимости «внутренней экономической и иной мобилизации» в России, чего требует поддержка Украины со стороны НАТО.

Ректор РАНХиГС выступил на заседании комитета Госдумы после закрытия против него уголовного дела о мошенничестве, фигурантом которого он перестал быть на прошлой неделе.

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Владимир Мау РАНХиГС Экономика
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