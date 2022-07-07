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Военная операция на Украине ,  

Матвиенко высказалась против мобилизации экономики «в полном смысле»

Она указала на важность баланса между государственным контролем и свободой. Глава Совфеда отметила, что «эксклюзивные меры» по поддержке спецоперации на Украине нужны, но в мобилизации в полном смысле этого слова необходимости нет
Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко (Фото: Совет Федерации РФ)

Российская экономика не должна быть мобилизационной, заявила на пресс-конференции в Совете Федерации его председатель Валентина Матвиенко.

«Должен быть разумный баланс. Где-то время требует государственного усиления, а где-то, наоборот, большей свободы», — сказала она.

Матвиенко отметила, что понятия «мобилизационная экономика» не прописано ни в Конституции, ни в других законах России. Если понимать под ним мобилизацию сил и возможностей и их концентрацию на приоритетных направлениях, то «дополнительная мобилизация», по ее мнению, обязательно нужна.

«Но что касается в полном понимании этого смысла мобилизационной экономики, мне кажется, что это не нужно. Нужны какие-то эксклюзивные дополнительные меры по поддержке нашего оборонно-промышленного комплекса, по поддержке нашей специальной военной операции. Вот в таких сферах это возможно и нужно, такое право должно быть у Верховного главнокомандующего и правительства», — уверена Матвиенко.

Дума приняла закон о мерах в экономике при проведении военных операций
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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Накануне Госдума приняла поправки об обеспечении проведения вооруженными силами и другими войсками и органами контртеррористических и других операций за рубежом. Согласно этому закону, правительство сможет «принимать решения о введении специальных мер в сфере экономики» при проведении войсками операций за пределами страны, в частности в области обеспечения армии вооружением. Так, в случае принятия специальных мер юрлица не смогут отказаться от госзакупок или гособоронзаказа, если они связаны с такими операциями, а сотрудников таких компаний можно будет обязать работать сверхурочно.

Законопроект внесло в Госдуму правительство. Вице-премьер Юрий Борисов подчеркивал, что инициатива не подразумевает перехода экономики на «военные рельсы» и касается в основном ключевых исполнителей гособоронзаказа.

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Валентина Матвиенко

политик, спикер Совета Федерации

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