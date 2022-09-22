Песков сообщил об отсутствии планов по мобилизации экономики

По словам представителя президента, условий для такой меры нет и в подписанном Путиным указе о частичной мобилизации об этом не сказано

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Решений об экономической мобилизации на сегодняшний день не принималось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«И, собственно, в подписанном указе тоже никаких параграфов про это не было. Поэтому сейчас нет никаких решений. <...> В настоящий момент таких условий нет», — сказал представитель Кремля.

Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию: власти призовут 300 тыс. резервистов, служивших в армии и имеющих боевой опыт и востребованные в Вооруженных силах специальности. Президент подписал соответствующий указ, в котором говорится, что мобилизация проводится в соответствии с законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». Согласно последнему, при объявлении мобилизации организации обязаны переводить производство на работу в условиях военного времени.

Путин ничего не говорил о мобилизации экономики, отметив лишь, что указ о мобилизации предполагает дополнительные меры по выполнению гособоронзаказа. Россияне, работающие в организациях оборонно-промышленного комплекса, получат отсрочку на время такой работы.