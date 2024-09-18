Миссию МВФ по обзорам экономики России отложили из-за «неготовности»

Миссия должна была начать работу 16 сентября, но ее отложили на неопределенный срок, причиной в фонде назвали «техническую неготовность» миссии к консультациям. Последний раз фонд публиковал обзор российской экономики в 2021 году

Работа миссии Международного валютного фонда (МВФ), которая должна была участвовать в консультациях с российскими властями в рамках ежегодного обзора экономики России на основании четвертой статьи своего устава, отложена на неопределенный срок. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исполнительного директора от России в фонде Алексея Можина.

«Вчера, 16 сентября, в день, когда предполагалось начало работы миссии фонда в рамках консультаций по 4-й статье устава МВФ руководство фонда уведомило российскую сторону и совет директоров о том, что работа миссии будет отложена на неопределенный срок. В качестве причины откладывания миссии упоминалась техническая неготовность миссии к проведению консультаций», — сказал собеседник агентства.

Однако России, по словам Можина, «хорошо известно, что официальные представители ряда европейских стран публично высказывались о неприемлемости возобновления сотрудничества между МВФ и Россией», а также о недопустимости проведения таких консультаций».

Вопрос о проведении консультаций в рамках указанной статьи устава еще полтора года назад поднимали сотрудники Европейского департамента фонда, продолжил Можин.

По его словам, инициаторами консультаций всегда выступали сами сотрудники фонда, в то время как российская сторона «никогда не просила о проведении консультаций, но всегда высказывала готовность принять миссию фонда во исполнение обязательств в рамках Устава МВФ».

«Такую готовность российская сторона вновь подтверждает», — добавил он.

В начале сентября постоянный представитель МВФ в России Аннет Киобе анонсировала начало консультаций фонда с российскими властями по поводу экономики. «Группа будет проводить обсуждения в удаленном режиме с 16 сентября и затем отправится в страну для личных встреч», — сказала она.

Bloomberg отмечал, что это произошло после выдвижения кандидатуры бывшего первого заместителя председателя ЦБ Ксении Юдаевой на должность исполнительного директора МВФ от России, она сменит Алексея Можина.

Фонд решил возобновить подготовку докладов о состоянии российской экономики впервые после начала военной операции, поскольку экономическая ситуация стала «более стабильной», утверждало агентство. Последний раз фонд публиковал обзор российской экономики в начале 2021 года.