Миссию МВФ по обзорам экономики России отложили из-за «неготовности»
Работа миссии Международного валютного фонда (МВФ), которая должна была участвовать в консультациях с российскими властями в рамках ежегодного обзора экономики России на основании четвертой статьи своего устава, отложена на неопределенный срок. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исполнительного директора от России в фонде Алексея Можина.
«Вчера, 16 сентября, в день, когда предполагалось начало работы миссии фонда в рамках консультаций по 4-й статье устава МВФ руководство фонда уведомило российскую сторону и совет директоров о том, что работа миссии будет отложена на неопределенный срок. В качестве причины откладывания миссии упоминалась техническая неготовность миссии к проведению консультаций», — сказал собеседник агентства.
Однако России, по словам Можина, «хорошо известно, что официальные представители ряда европейских стран публично высказывались о неприемлемости возобновления сотрудничества между МВФ и Россией», а также о недопустимости проведения таких консультаций».
Вопрос о проведении консультаций в рамках указанной статьи устава еще полтора года назад поднимали сотрудники Европейского департамента фонда, продолжил Можин.
По его словам, инициаторами консультаций всегда выступали сами сотрудники фонда, в то время как российская сторона «никогда не просила о проведении консультаций, но всегда высказывала готовность принять миссию фонда во исполнение обязательств в рамках Устава МВФ».
«Такую готовность российская сторона вновь подтверждает», — добавил он.
В начале сентября постоянный представитель МВФ в России Аннет Киобе анонсировала начало консультаций фонда с российскими властями по поводу экономики. «Группа будет проводить обсуждения в удаленном режиме с 16 сентября и затем отправится в страну для личных встреч», — сказала она.
Bloomberg отмечал, что это произошло после выдвижения кандидатуры бывшего первого заместителя председателя ЦБ Ксении Юдаевой на должность исполнительного директора МВФ от России, она сменит Алексея Можина.
Фонд решил возобновить подготовку докладов о состоянии российской экономики впервые после начала военной операции, поскольку экономическая ситуация стала «более стабильной», утверждало агентство. Последний раз фонд публиковал обзор российской экономики в начале 2021 года.
По данным МВФ на апрель этого года, по итогам 2023 года российская экономика занимает 2,95% совокупного глобального ВВП. Это по-прежнему дает ей шестую строчку в мировом рейтинге (на эту позицию Россия впервые поднялась в 2003 году, обойдя тогда Францию). Благодаря уверенному росту российской экономики в прошлом году (по данным Росстата, на 3,6%) доля России в глобальном ВВП по сравнению с 2022 годом даже выросла (с 2,93%). Ниже 3% доля российской экономики опустилась по итогам санкционного 2022 года.
В 2029 году (конечная точка текущего прогнозного горизонта МВФ) Россия должна опуститься на седьмую позицию, пропустив вперед Индонезию (которая тогда же опередит и Германию), прогнозирует фонд. По его оценкам, в 2029 году вес России в мировой экономике снизится до 2,71%. По ВВП в долларовом выражении по рыночным курсам Россия по итогам 2023 года занимает 11-е место в мире, следует из данных МВФ.
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