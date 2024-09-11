МВФ допустил возобновление ежегодных обзоров экономики России

Последний раз Международный валютный фонд публиковал доклад по состоянию российской экономики в начале 2021 года, после начала военных действий на Украине подготовка обзоров была приостановлена

Фото: Bumble Dee / Shutterstock

Международный валютный фонд (МВФ) впервые с начала военной операции на Украине может подготовить ежегодный доклад по состоянию российской экономики, поскольку экономическая ситуация стала «более стабильной», сообщает Bloomberg.

Представитель МВФ в комментарии агентству пояснила, что подготовка ежегодных докладов является «взаимным обязательством» фонда и его членов. Последний раз фонд публиковал обзор российской экономики в начале 2021 года.

На прошлой неделе постоянный представитель МВФ в России Аннет Киобе анонсировала начало консультаций фонда с российскими властями по поводу экономики. «Группа будет проводить обсуждения в удаленном режиме с 16 сентября и затем отправится в страну для личных встреч», — сказала она.

Bloomberg отмечает, что это произошло после выдвижения кандидатуры бывшего первого заместителя председателя ЦБ Ксении Юдаевой на должность исполнительного директора МВФ от России, она сменит Алексея Можина.

В июле МВФ снизил прогноз роста российского ВВП на 2025 год на 0,3 п.п., до 1,5%. Прогноз на текущий год сохранился на уровне 3,2%.