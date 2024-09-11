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МВФ допустил возобновление ежегодных обзоров экономики России

Последний раз Международный валютный фонд публиковал доклад по состоянию российской экономики в начале 2021 года, после начала военных действий на Украине подготовка обзоров была приостановлена
Фото: Bumble Dee / Shutterstock
Фото: Bumble Dee / Shutterstock

Международный валютный фонд (МВФ) впервые с начала военной операции на Украине может подготовить ежегодный доклад по состоянию российской экономики, поскольку экономическая ситуация стала «более стабильной», сообщает Bloomberg.

Представитель МВФ в комментарии агентству пояснила, что подготовка ежегодных докладов является «взаимным обязательством» фонда и его членов. Последний раз фонд публиковал обзор российской экономики в начале 2021 года.

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На прошлой неделе постоянный представитель МВФ в России Аннет Киобе анонсировала начало консультаций фонда с российскими властями по поводу экономики. «Группа будет проводить обсуждения в удаленном режиме с 16 сентября и затем отправится в страну для личных встреч», — сказала она.

Bloomberg отмечает, что это произошло после выдвижения кандидатуры бывшего первого заместителя председателя ЦБ Ксении Юдаевой на должность исполнительного директора МВФ от России, она сменит Алексея Можина.

В июле МВФ снизил прогноз роста российского ВВП на 2025 год на 0,3 п.п., до 1,5%. Прогноз на текущий год сохранился на уровне 3,2%.

По данным МВФ на апрель этого года, по итогам 2023 года российская экономика занимает 2,95% совокупного глобального ВВП. Это по-прежнему дает ей шестую строчку в мировом рейтинге (на эту позицию Россия впервые поднялась в 2003 году, обойдя тогда Францию). Благодаря уверенному росту российской экономики в прошлом году (по данным Росстата, на 3,6%) доля России в глобальном ВВП по сравнению с 2022 годом даже выросла (с 2,93%). Ниже 3% доля российской экономики опустилась по итогам санкционного 2022 года.

В 2029 году (конечная точка текущего прогнозного горизонта МВФ) Россия должна опуститься на седьмую позицию, пропустив вперед Индонезию (которая тогда же опередит и Германию), прогнозирует фонд. По его оценкам, в 2029 году вес России в мировой экономике снизится до 2,71%. По ВВП в долларовом выражении по рыночным курсам Россия по итогам 2023 года занимает 11-е место в мире, следует из данных МВФ.

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