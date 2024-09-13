В Евросоюзе оспорят план МВФ посоветовать России, как улучшить экономику

МВФ оценит экономическую политику России и даст рекомендации по улучшению экономической ситуации — впервые с 2021 года. Это вызвало непонимание в Евросоюзе на фоне санкционных мер и попыток изолировать российскую экономику

Кристалина Георгиева (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Франция, Бельгия, Польша, некоторые страны Балтии и Северной Европы назвали удивительным решение Международного валютного фонда (МВФ) возобновить ежегодные обзоры экономики России впервые с начала полномасштабных боев на Украине. Это произошло на встрече представителей стран в Евросоюзе, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Литовский дипломат пообещал, что вопрос будет поднят на личной встрече МВФ Кристалиной Георгиевой с министрами финансов ЕС. По его мнению, намерения фонда предполагают оказание России экономического содействия и создают видимость легитимности на фоне усилий Европы и США изолировать Россию (российские власти исключают возможность изолировать страну). Евросоюз направит Георгиевой письмо, в котором несколько членов ЕС выразят обеспокоенность процессом, ведущим, на их взгляд, к нормализации отношений с Россией.

Речь идет о ежегодных экономических обзорах, известных как консультации по статье IV соглашения МВФ. Это одна из важнейших обязанностей МВФ, которая заключается в мониторинге экономической и финансовой политики государств-членов и предоставлении им рекомендаций по принимаемым мерам. МВФ определяет потенциальные риски и выносит рекомендации о соответствующих корректировках политики для поддержания экономического роста и содействия финансовой стабильности. В рамках обзора группа советников фонда посещает государство, собирает экономическую и финансовую информацию, после чего обсуждает с представителями правительства и ЦБ экономическую политику страны. Последний раз фонд публиковал обзор российской экономики в начале 2021 года.

МВФ сообщал, что начнет дистанционные переговоры с российской стороной 16 сентября, после чего будут отправлена делегация. Собеседники Bloomberg уточняют, что представители фонда прибудут для личных обсуждений 1 октября, а МВФ пытался убедить Россию провести встречи в третьей стране.

Представители фонда подчеркивали, что «исключительно нестабильная» экономическая ситуация в регионе после начала боев на Украине затруднила проведение оценки по статье IV, особенно в отношении краткосрочных и среднесрочных перспектив. «Теперь, когда экономическая ситуация более стабилизировалась, возобновляются консультации с Россией по статье IV», — пояснили в МВФ.

В июле ЦБ впервые за семь месяцев повысил ключевую ставку с 16 до 18%. Следующее заседание регулятора по этому вопросу состоится 13 сентября. Опрошенные РБК участники ВЭФ ожидают ее повышения до 20% и сохранения на этом уровне до конца года. Центробанк в августе оценил годовую инфляцию в 9,05%, целевой показатель — 4%. Минэкономразвития в сентябре улучшило прогноз по росту экономики России на 2024 год. Согласно проекту, рост реального ВВП по итогам 2024 года составит 3,9%. Это существенно превышает апрельский прогноз министерства («сценарные условия»), в который закладывался рост на 2,8%.

Bloomberg отмечал, что о планах фонда стало известно вскоре после выдвижения кандидатуры бывшего первого заместителя председателя ЦБ Ксении Юдаевой на должность исполнительного директора МВФ от России, она сменит Алексея Можина, который занимал эту должность с 1990-х годов.

Министр американского Минфина Джанет Йеллен рассказала, что не против проведения МВФ ежегодного обзора, но не хотела бы предоставления России от МВФ финансовой поддержки. Россия не обращалась за помощью к МВФ с 2000 года.