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Торговый оборот России и США установил новый антирекорд

Товарооборот между Россией и США упал в 11 раз до рекордного минимума в $277 млн
Объем взаимной торговли России и США обновил минимум с начала санкций — $277 млн в июле. В обороте осталось только три основных канала — поставки из России ядерного топлива, удобрений и платиноидов, следует из американских данных

По итогам июля 2023 года товарооборот России и США составил $277,3 млн — в 11 раз меньше, чем было в феврале 2022 года (перед введением жестких антироссийских санкций), и почти в 13 раз меньше, чем в июле 2021 года, следует из данных Бюро переписей США (Census Bureau), изученных РБК. Достигнут новый минимум по крайней мере с начала 2000-х (с того времени доступна ежемесячная статистика). По итогам 2021 года США занимали пятое место среди крупнейших торговых партнеров России.

Торговый оборот России и США установил новый антирекорд

В товарообороте между Россией и США сейчас долю почти в 90% занимают российские поставки, тогда как американский экспорт сжался до $36 млн по итогам июля. Основу российского экспорта в США, как следует из данных Census Bureau, составляют три товарные группы — ядерное топливо, минеральные удобрения и металлы платиновой группы (палладий, платина, родий). За семь месяцев 2023 года США закупили у России товаров на сумму около $3 млрд, из которых $2,5 млрд пришлось на эти три группы.

Торговый оборот России и США установил новый антирекорд

Весной 2022 года США запретили ввоз российских нефти и нефтепродуктов, алмазов и морепродуктов. Летом был также установлен 35-процентный заградительный тариф на импорт стали, некоторых видов алюминиевой продукции, резины, древесины и т.д. После этого импорт черных металлов из России в США опустился практически до нуля. Однако такие товары, как ядерное топливо, минеральные удобрения и металлы платиновой группы, под санкции не попали.

Россия — крупнейший поставщик обогащенного урана в США. Американские компании разрабатывают атомные реакторы следующего поколения (SMR), и для работы им нужен уран типа HALEU с уровнем обогащения до 20% (в настоящее время большинство реакторов используют пятипроцентный уран). Единственной компанией в мире, которая занимается коммерческой реализацией этого типа урана, является внешнеторговая компания «Росатома» «Техснабэкспорт» (торговая марка — TENEX), отмечало агентство Reuters, указывая, что власти США стремятся сократить зависимость от российского урана.

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По данным Управления энергетической информации США, в 2022 году около 12% потребностей американских АЭС в уране закрывались за счет импорта из России — это третья рыночная доля после Канады и Казахстана, но в эти показатели входит импорт уранового концентрата. Что касается обогащенного урана, то, по данным за 2022 год и семь месяцев 2023 года, Россия является его крупнейшим поставщиком в Соединенные Штаты, следует из американской внешнеторговой статистики.

Торговый оборот России и США установил новый антирекорд

Россия в 2021 году обеспечила 35% поставок палладия в США, отмечала в мае 2022 года Комиссия США по международной торговле. Металл используется в том числе при производстве полупроводников, а также в автопроме. В январе—июле 2023 года США ввезли из России палладия на $701 млн (за весь 2022 год — $1,39 млрд).

Минфин США подчеркивал, что санкции не распространяются на торговлю российскими сельскохозяйственными товарами, в том числе минеральными удобрениями.

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внешняя торговля товарооборот США экспорт палладий
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