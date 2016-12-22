Трамп пригрозил «затарифить» не желающие торговать на условиях США страны

Президент США Дональд Трамп заявил, что в отношении стран, которые не желают торговать на условиях Вашингтона, будут введены тарифные санкции. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

«Тарифы поставили США в очень сильные переговорные позиции», — написал Трамп, отметив, что в страну «потекли» миллиарды долларов, и стали создаваться новые рабочие места. Однако, по его словам, Штаты продолжают нести издержки. «Если государства не будут заключать с нами справедливых сделок, мы их «затарифим», — написал президент.

В настоящее время США обложили тарифами страны ЕС, Мексику, Канаду, а также Китай, Россию и ряд других стран. Вашингтон ввел ввозные пошлины на некоторые виды товаров, импортируемые из этих стран. В ответ страны объявили о введении зеркальных пошлин на ввоз определенных видов американских товаров.

Накануне WSJ сообщила, что Трамп в начале этой недели может объявить о введении новых пошлин против Китая на $200 млрд.