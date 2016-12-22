Росстат нашел способ сократить масштабы неточностей в промышленных данных

Росстат предложил перенести срок подачи отчетов компаний, на основе которых формируются данные о динамике промышленных показателей. Это поможет преодолеть «критическую ситуацию» с уточнением данных, полагают в ведомстве

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Срок предоставления данных о производстве, которые российские компании направляют в Росстат, следует перенести с четвертого на десятый рабочий день месяца. С таким предложением выступил Росстат, следует из комментария ведомства (есть у РБК) в ответ на колонку главного директора по экономическому развитию Института энергетики и финансов Марселя Салихова.

«Ввиду сложившейся критической ситуации с уточнением информационного фонда Росстат вышел с инициативой о переносе для респондентов срока предоставления данных о производстве и отгрузке продукции (работ, услуг) с четвертого на десятый рабочий день», — говорится в комментарии статистической службы.

Разница в тысячу раз

В июне Росстат значительно пересмотрел данные о промышленности. Например, в апреле рост в годовом выражении составил 3,9% (вместо 1,3% ранее), в марте — 2,8% (вместо 1%). Результат 2017 года был пересмотрен с 1 до 2,1%. Столь резкие и масштабные изменения породили вопросы к информации Росстата: в частности, экономисты Альфа-банка в обзоре указали, что пересмотр «вызывает вопросы по поводу надежности публикуемых данных». Сам Росстат объяснял все тем, что данные о производстве пересмотрели сами предприятия, которые подают отчетность (их предварительные оценки были пессимистичнее реальных показателей), и подчеркивал, что не менял методологию.

Сейчас компании действительно либо не успевают дать оценки производства вовремя, либо дают некорректные, отмечает Салихов. «Есть примеры, когда люди путали штуки и тысячи штук [отгруженных товаров], что приводило к пересмотрам по данному виду продукции в десятки и сотни раз», — сказал он РБК.

Июньский пересмотр произошел в соответствии с новым регламентом Росстата, согласно которому он осуществляется не раз в год, как раньше, а ежеквартально, говорится в комментарии службы. Однако число корректировок данных, которые предоставляют респонденты, в последнее время растет — в условиях «неустойчивых экономических и хозяйственных связей», а также большого количества юрлиц с разветвленной сетью подразделений на разных территориях, отмечает Росстат. Так, из-за последнего фактора объем отгруженной продукции будет приписан к месту регистрации ее собственника, а предприятие, которое, собственно, и занималось производством, покажет в статистике региона лишь услуги по добыче (или другому виду производства).

«Многолетняя практика показывает, что в большинстве случаев респонденты скорее пессимистичны, нежели оптимистичны, и чаще оперативно ими предоставляются заниженные данные о производстве», — указывается в документе Росстата. При формировании индекса промышленного производства, объясняет служба, используются предварительные данные респондентов за отчетный месяц и фактические — за предыдущий месяц и соответствующий месяц прошлого года. Данные об индексах производства пересматриваются не сразу, а лишь при проведении дополнительных оценок.

Отчетность по-другому Вскоре компаниям не придется подавать отчетность в Росстат. Правительство уже внесло в Госдуму законопроект о формате «одного окна» при подаче отчетности: заниматься сбором данных будет только Федеральная налоговая служба, а Росстат, которому бизнес сейчас направляет такие же отчеты, начнет брать информацию у ФНС.

Перенос срока подачи отчетности позволит государству иметь «устойчивый информационный ресурс, не требующий ежемесячных актуализаций», указывает Росстат, а также снизить нагрузку на бизнес: ему не нужно будет предоставлять предварительную оценку производства, а затем еще и уточнять данные. Из-за этого срок публикации ведомством оперативных сведений о промышленности увеличится (сейчас они публикуются на 11-й рабочий день), но «альтернативы нет: или качество информации, или скорость ее получения», считает служба.

Нынешний срок публикации достался Росстату «в наследство» от административно-командной плановой экономики, сказано в письме. Росстат ссылается на опыт Великобритании, где индекс производства публикуется на 26-й рабочий день следующего месяца, Германии, Италии, Франции (в этих странах публикация занимает 39–40 дней), а также Канады (60 дней). Сторонние эксперты нормально воспримут перенос публикации данных о промышленности, считает Салихов: «Должен быть определенный баланс между точностью и скоростью».

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Мера по переносу сроков отчетов правильная, она обсуждалась давно и подробно, отмечает заведующий лабораторией исследования проблем инфляции и экономического роста Высшей школы экономики Владимир Бессонов: более качественные данные должны улучшить аналитическую поддержку при принятии решений в экономической политике. «Понятно, что до десятого рабочего дня тоже не все уточнится, но есть надежда, что это будут более точные оценки. После этого пересмотры тоже будут, но их масштаб будет меньше», — говорит Бессонов.

Для решения проблемы с пересмотрами достаточна ежемесячная, а не ежегодная или ежеквартальная корректировка, считает директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов. Подача данных должна быть в Excel, говорит он: сейчас Росстат публикует их в формате пресс-релизов, и это «устаревший подход».

Впрочем, проблема пересмотров шире, и связана она не со сроками подачи отчетности, а с изменением методики, напоминает Бессонов. С 2017 года Росстат перешел на методику ОКВЭД2 — в отличие от прошлой (ОКВЭД) она дает другую разбивку по промышленным отраслям. «Нарушилась степень сопоставимости исходных данных. Это произошло, в частности, потому что предприятия путались [из-за нового классификатора], они приписывали свои данные не тем позициям», — говорит эксперт. Переход на новую методику произошел для сопоставимости с западными подходами, но если что-то подобное случится вновь, то это опять приведет к утрате сопоставимости данных и, как следствие, снижению их качества, предупреждает Бессонов.

Пересмотр разгонит ВВП После пересмотра данных по промышленности рост ВВП в первом квартале, который Росстат ранее оценил в 1,3% в годовом выражении, увеличится до 1,5%. Такой прогноз содержится в обзоре Минэкономразвития «Картина экономики» (*.pdf). По оценке министерства, пересмотр «при прочих равных условиях» приведет и к повышению темпа роста ВВП в 2017 году на 0,3 п.п. Пока Росстат оценивает рост экономики в прошлом году в 1,5%. В 2018 году, по прогнозу МЭР, он составит 1,9%, а в 2019-м — 1,4%. На уровень выше 3% рост ВВП должен выйти с 2021 года.

Вопросы гостайны

Салихов писал и о закрытости ключевых данных в базах Росстата (в частности, о производстве цветных металлов и добыче части полезных ископаемых). Но это «не прихоть Росстата и не стремление что-либо скрыть от пользователей или запутать», говорится в письме службы. Росстат ориентируется на закон о гостайне, он обязан соблюдать соответствующий режим, а его руководитель «полномочиями по засекречиванию информации не обладает».

С одной стороны, Росстату действительно приходится руководствоваться законом о гостайне, с другой — он может выйти с инициативой изменить документ, который был принят еще в середине 1990-х, указывает Салихов. Ситуация противоречива: например, подробные данные о производстве алюминия формально засекречены, но та же UC Rusal в отчетности по МСФО раскрывала этот показатель, и за это никого не судят, говорит эксперт.

Даже среди российских госорганов есть противоречия относительно доступности данных: в одном ведомстве они могут проходить как открытые, а в другом — как совершенно секретные, отмечает Бессонов. Но к объектам гостайны относятся далеко не только цветные металлы, а еще и вооружения с военной техникой, напоминает эксперт, — и эти позиции в любом случае останутся закрытыми. «Существенно более прозрачными» данные Росстата можно сделать, если понятнее расписать методики службы, добавляет он, — сейчас экспертам приходится их «переводить с русского на русский».