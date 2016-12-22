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Fitch отметило устойчивость российской экономики к санкциям США
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Fitch отметило устойчивость российской экономики к санкциям США
Экономика, 00:04
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Fitch отметило устойчивость российской экономики к санкциям США
Зависимость российского рубля от цен на нефть стала слабее, а гибкость обменного курса поддерживает способность России снижать эффект от внешних ударов, считают аналитики американского рейтингового агентства
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Несмотря на некоторую неустойчивость вначале, российская экономика хорошо справилась с новыми санкциями США, о которых было объявлено в апреле, говорится в сообщении американского рейтингового агентства Fitch.

Долгосрочный кредитный рейтинг страны в иностранной валюте аналитики подтвердили на инвестиционном уровне «BBB-» с «позитивным» прогнозом, краткосрочный — на уровне «F3». Позитивный прогноз, как уточняется в пресс-релизе, «отражает продолжающийся прогресс в укреплении экономической политики, основанный на более гибком валютном курсе, твердой приверженности инфляционному таргетированию и устойчивой бюджетной стратегии».

Все это, как считают специалисты, «способствует улучшению макроэкономической стабильности и наряду с надежными внешними и фискальными балансами повышает устойчивость экономики к потрясениям».

Тем не менее, со времени выхода последнего обзора Fitch в феврале значительно увеличилась перспектива дополнительных более жестких санкций США в отношении России, заметили аналитики агентства, подчеркнув, что это в свою очередь «сохраняет риски для гибкости суверенного финансирования, доступа частного сектора к международному финансированию и макроэкономической волатильности, а также оказывает давление на оценки перспектив роста экономики» страны.

В будущем Россия, как полагают в Fitch, будет поддерживать рост дефляции, что происходило несколько последних лет. Так, в июле годовая инфляция в стране, по информации специалистов, достигла исторически низкого уровня — 2,5%. Однако уже в концу 2018 года она, согласно прогнозам аналитиков, ускорится до целевого уровня Центробанка в 4%. Средняя инфляция по итогам года из-за повышения НДС увеличится до 4,5%, считают сотрудники агентства. Затем, по их мнению, темпы роста потребительских цен в России замедлятся до 4,3% в 2020 году. Потенциальные риски для текущего прогноза, как отмечается в сообщении Fitch, обусловлены устойчивым давлением относительно обесценивания российского рубля.

Материал дополняется.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Fitch Ratings , американские санкции , экономика России
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