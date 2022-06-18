Кудрин назвал срок подготовки стратегии новой экономики

Правительству потребуется еще два—три месяца, чтобы сформулировать среднесрочные правила и стратегии новой экономики, сказал РБК глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Принимаемые оперативные меры поддержки он считает «адекватными»

Алексей Кудрин (Фото: Егор Алеев / фотохост-агентство ТАСС)

На создание стратегии среднесрочного развития российской экономики в условиях санкционного давления со стороны западных стран правительству нужно еще два—три месяца. Об этом сообщил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК на Петербургском международном экономическом форуме.

«Я знаю, правительство работает над этим, я участвовал в обсуждении, два—три месяца потребуется для того, чтобы вот эти новые правила, новые стратегии, перераспределение ресурсов провести», — отметил он, уточнив, что речь идет о выстраивании новой программы развития на ближайшие три года.

«На следующем шаге от мер быстрого реагирования нужно переходить к мерам среднесрочного реагирования как минимум на три года», — подчеркнул Кудрин.

Уже принятые оперативные антикризисные меры глава аудиторского ведомства оценил как «вполне адекватные» при том, что «ресурсов не так много, как хотелось бы», а запросов «у бизнеса много».

Кудрин добавил, что не каждую проблему бизнеса можно решить финансовой помощью от государства. Ту же мысль на завтраке Сбербанка высказывал министр экономического развития Максим Решетников.

«Нужны другие меры или собственные усилия компаний и предприятий в этих условиях, к сожалению. Все перекрыть, все компенсации или все потери государственным участием невозможно. Поэтому здесь, я повторяю, перестройка бизнеса тоже вынужденная, безусловно, болезненная, но она будет происходить», — сказал глава Счетной палаты. Среди усилий, которые должны предпринимать компании, Кудрин назвал выкуп иностранных компаний, ушедших с российского рынка, частными предпринимателями, а не госкомпаниями. В пример он привел сделку по покупке ресторанов «Макдоналдс». Их новым владельцем стал бизнесмен из Кузбасса Александр Говор.

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Кудрин повторил свой тезис о том, что необходимо уменьшать долю госкомпаний и увеличивать долю частного сектора в экономике. «В идеальном сценарии, безусловно, частный бизнес должен увеличить свою роль и долю в ВВП российском, потеснить немного государственные корпорации, которые разрослись», — отметил он. По оценке Кудрина, «частный бизнес будет быстрее находить возможности обходить санкции, искать какие-то варианты, которые позволят и нашим новым партнерам, например, не попадать под вторичные санкции».

В 2019 году Международный валютный фонд оценивал долю государства в российской экономике в 33%.