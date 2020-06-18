Биржевые цены на бензин обновили рекорд второй день подряд

На торгах 18 июня цена тонны АИ-95 выросла до 57,3 тыс. руб., побив рекорд, зафиксированный днем ранее. Стоимость бензина марки АИ-92 выросла до 50,722 руб. за тонну

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Цена бензина марки АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на торгах 18 июня достигла 57,314 тыс. руб. за тонну, вновь обновив исторический максимум. Это на 0,99% выше, чем днем ранее. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Предыдущий рекорд 56,751 тыс. руб. за тонну был зафиксирован 17 июня. С начала месяца цена тонны АИ-95 выросла более чем на 9%.

С начала торгов в четверг стоимость бензина марки АИ-92 выросла до 50,722 руб. за тонну. На предыдущих торгах этот показатель составил 49,679 тыс. руб.

По информации Росстата, за первую неделю июня розничные цены на бензин марки АИ-92 в стране выросли в среднем на 0,1%, АИ-95 — на 0,2%. На столичных заправках за последнюю неделю литр АИ-92 подорожал на 3 коп., а литр АИ-95 — на 18 коп., свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации.