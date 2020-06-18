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Экономика ,  
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Биржевые цены на бензин обновили рекорд второй день подряд

На торгах 18 июня цена тонны АИ-95 выросла до 57,3 тыс. руб., побив рекорд, зафиксированный днем ранее. Стоимость бензина марки АИ-92 выросла до 50,722 руб. за тонну
BRENT BR-7.20 $40,67 -0,1%
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Цена бензина марки АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на торгах 18 июня достигла 57,314 тыс. руб. за тонну, вновь обновив исторический максимум. Это на 0,99% выше, чем днем ранее. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Предыдущий рекорд 56,751 тыс. руб. за тонну был зафиксирован 17 июня. С начала месяца цена тонны АИ-95 выросла более чем на 9%.

С начала торгов в четверг стоимость бензина марки АИ-92 выросла до 50,722 руб. за тонну. На предыдущих торгах этот показатель составил 49,679 тыс. руб.

Биржевые цены на бензин обновили исторический максимум
Экономика
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

По информации Росстата, за первую неделю июня розничные цены на бензин марки АИ-92 в стране выросли в среднем на 0,1%, АИ-95 — на 0,2%. На столичных заправках за последнюю неделю литр АИ-92 подорожал на 3 коп., а литр АИ-95 — на 18 коп., свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации.

Мелкооптовые цены на бензин растут с начала мая каждую неделю, сообщил РБК президент Независимого топливного союза Павел Баженов. Причинами он назвал демпфирующий механизм, снижение биржевых нормативов и ограничение импорта. Он также предупредил, что вслед за биржевыми вырастут и розничные цены.

Биржевые цены на бензин выросли с начала мая на 10%
Бизнес
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В середине мая стоимость бензина АИ-95 на СПбМТСБ выросла на 11,44%, а АИ-92 — на 10,85%. Гендиректор «Аналитики товарных рынков» Михаил Турукалов связал это с сокращением объемов реализации топлива на бирже и уменьшением его отгрузки на внутренний рынок в целом.

2 июня в России вступил в силу временный запрет на импорт керосина, дизельного топлива, газойля и судового топлива. Ограничения предусмотрены до начала октября, однако при необходимости этот срок могут пересмотреть. Как сообщали источники РБК, правительство приняло такое решение, чтобы предотвратить поставки дешевого иностранного бензина на внутренний рынок.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: бензин, АИ-95, СПбМТСБ
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