Министр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом

По словам главы Минэкономразвития, в России нет даже малейшей вероятности повторения дефолта, который был объявлен в стране в 1998 году

Максим Решетников (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России, подобного тому, что произошел в стране в 1998 году. Об этом он заявил в передаче «Познер» на «Первом канале», передает ТАСС.

На фоне эпидемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК+ в начале марта произошел обвал на мировых финансовых площадках. 18 марта курс доллара превысил 80 руб., евро — 88 руб., стоимость нефти марки Brent тогда упала ниже $25 за баррель. Это привело к ослаблению рубля, который вышел на второе место по волатильности мировых валют к доллару США, пропустив вперед только мексиканское песо.

В середине 1990-х российские власти проводили жесткую денежную политику по сдерживанию инфляции за счет отказа от эмиссионного финансирования бюджета и удержания завышенного курса рубля, которая в то же время сочеталась с мягкой бюджетной политикой и раздутыми бюджетами.

В июле 1998 года на фоне резкого падения цен на нефть и кризиса в Юго-Восточной Азии, начавшегося в середине 1997 года, премьер-министр Сергей Кириенко предложил программу по стабилизации экономики и финансов, предусматривающую резкое сокращение госрасходов. Госдума его предложение отклонила.