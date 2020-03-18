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Стоимость нефти Brent упала ниже $27 впервые с 2003 года

Впервые с сентября 2003 года цена нефти марки Brent опустилась ниже уровня $27 за баррель
BRENT BR-4.20 $26,81 -10,3%
Доллар/Рубль USD/RUB ₽79,790 +5,76% Купить
Евро/Рубль EUR/RUB ₽86,953 +4,89% Купить

На торгах в Лондоне стоимость нефти марки Brent впервые с сентября 2003 года опустилась ниже $27 за баррель, следует из биржи ICE. На минимуме нефть опустилась до отметки $26,66.

По состоянию на 16:29 мск баррель Brent торговался по $26,68. Цена на майские фьючерсы WTI упала ниже $25 за баррель, снизившись на 10,57%, до уровня $24,44.

Накануне, 17 марта, стоимость нефти Brent опускалась ниже $29 за баррель, что стало самым сильным снижением с января 2016 года.

На максимумах в январе 2020 года цена барреля Brent превышала $71. Но на фоне эпидемии нового коронавируса и разногласий между ОПЕК и нефтедобывающими странами нефть начала стремительно дешеветь и за 2,5 месяца ее стоимость снизилась более чем на $40.

Материал дополняется

Автор: Виктория Полякова
Теги: нефть, Brent, падение акций
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