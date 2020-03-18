Минтруд разъяснил порядок оплаты больничных для россиян на карантине

Россияне смогут оформить больничный лист для карантина дистанционно через форму на сайте Фонда соцстрахования, а первую выплату получить на пятый рабочий день, сообщили в Минтруде

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Минтруд с 20 марта вводит новый порядок оплаты больничных листов для россиян, которые оказались на обязательном карантине после возвращения из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом COVID-2019, следует из сообщения министерства.

Оформить больничный можно будет дистанционно, подав заявление на сайте Фонда социального страхования и предоставив фото документов, подтверждающих выезд.

Заявление можно подать как на себя, так и на всех совместно проживающих работающих граждан.

Больничный, выданный в связи с карантином, будет оплачиваться частями: первая выплата поступит после семи календарных (пяти рабочих) дней нахождения на больничном, а вторая — после закрытия листка нетрудоспособности.

Больничный лист по карантину сразу будет оплачиваться из средств ФСС, то есть работодателям не придется даже на короткое время отвлекать собственные оборотные средства, сообщили в министерстве. Электронный листок нетрудоспособности имеет такую же юридическую силу и функции, что и бумажный аналог, подчеркнули в ведомстве.

Медицинским организациям будет предоставлено право оформлять больничные в дистанционной форме без очного осмотра пациента при наличии документов, подтверждающих пребывание гражданина на территории стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, пояснила ранее вице-премьер Татьяна Голикова.

Все туристы, которые вернулись из Китая, Ирана, Южной Кореи, США, Великобритании, государств Европейского союза, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС, должны оставаться дома в течение 14 дней. Карантин должны соблюдать и все, кто проживает в одной квартире с прибывшими из указанных стран.