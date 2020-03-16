Мишустин поручил обеспечить особый порядок оплаты больничных на карантине

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Гражданам, которые находятся на карантине из-за подозрения на коронавирус, будет обеспечен особый порядок оплаты больничных листов. Соответствующее поручение дал премьер Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Помимо этого, он распорядился создать фонд для премирования врачей, которые отличились в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В начале марта «Известия» сообщили, что депутат Госдумы Андрей Ветлужских («Единая Россия») предложил увеличить пособие по временной нетрудоспособности для тех, кого направили на карантин. Он направил проект с соответствующими поправками в Минтруд.

В ответ на это в ведомстве заявили, что работодатели продолжат оплачивать больничный в связи с карантином как больничный, выданный по болезни. Министерство сочло, что оснований для изменения порядка выплат в настоящий момент нет. В Минздраве заняли похожую позицию, отметив, что действующее законодательство не предусматривает компенсацию разницы между зарплатой и больничным во время нахождения на карантине.