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Мишустин поручил обеспечить особый порядок оплаты больничных на карантине

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Гражданам, которые находятся на карантине из-за подозрения на коронавирус, будет обеспечен особый порядок оплаты больничных листов. Соответствующее поручение дал премьер Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Помимо этого, он распорядился создать фонд для премирования врачей, которые отличились в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В начале марта «Известия» сообщили, что депутат Госдумы Андрей Ветлужских («Единая Россия») предложил увеличить пособие по временной нетрудоспособности для тех, кого направили на карантин. Он направил проект с соответствующими поправками в Минтруд.

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В ответ на это в ведомстве заявили, что работодатели продолжат оплачивать больничный в связи с карантином как больничный, выданный по болезни. Министерство сочло, что оснований для изменения порядка выплат в настоящий момент нет. В Минздраве заняли похожую позицию, отметив, что действующее законодательство не предусматривает компенсацию разницы между зарплатой и больничным во время нахождения на карантине.

По данным оперативного штаба, по состоянию на 15 марта общее число зараженных коронавирусной инфекцией в России составило 63 человека.

Теги: Михаил Мишустин, карантин, больничные
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