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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин доложил Путину об идентификации 95% приехавших из стран с вирусом

Мэр Москвы сообщил, что с прибывшими из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу ведется дополнительная работа. Всем им предписано оставаться на карантине
Владимир Путин и Сергей Собянин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Мэр Москвы Сергей Собянин, который с 15 марта возглавляет профильную группу в Госсовете по борьбе с коронавирусом, сообщил президенту Владимиру Путину, что властям удалось идентифицировать 95% граждан, которые вернулись в Россию из очагов заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС.

По словам Собянина, у властей есть контактные данные этих граждан. «Соответственно, с ними дальше уже идет следующая работа», — сказал он. Мэр Москвы уточнил, что вернувшихся из очагов заражения коронавирусом проинформировали о необходимости оставаться на карантине, получении больничных листов, которые им доставляют курьеры.

Собянин добавил, что власти осуществляют контроль за соблюдением режима самоизоляции при помощи обработки данных с камер видеонаблюдения и визуализации лиц. «Если человек выйдет из дома, то к нему обратятся и попросят вернуться обратно», — заверил он.

Москва запустила сайт для сбора данных туристов из стран с коронавирусом
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Ранее власти столицы запустили специальный сайт, на котором вернувшиеся из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу смогут сообщить, из какой страны они прилетели, указать номер рейса и оставить контактные данные, с помощью которых с ними свяжутся медики.

В начале месяца Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности, в соответствии с которым граждане должны информировать власти о возвращении из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции. Этот же документ обязывал оставаться на карантине всем прибывших из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании и ряда других государств, где наблюдается вспышка инфекции.

По данным Роспотребнадзора, на 16 марта в стране было зарегистрировано 93 случая коронавирусной инфекции. Пять человек были выписаны по выздоровлении.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Сергей Собянин, коронавирус
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