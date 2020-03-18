Moody's спрогнозировало рост стоимости долгов регионов из-за коронавируса

Это означает, что регионам придется выплачивать банковские кредиты по более высоким процентным ставкам и выпускать долговые ценные бумаги с более высокими купонами, предупреждают аналитики.

Дополнительные расходы регионов на выплату процентов могут достигнуть 20 млрд руб., оценивает Moody's.

В наибольшей степени негативный эффект испытают регионы с высоким уровнем рыночного долга — это Нижегородская, Омская и Московская области.

Меньше всего рост ставок затронет регионы с низким уровнем долга и хорошими бюджетными показателями — это Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Башкирия, Ханты-Мансийский АО и Чувашия.

Самая высокая долговая нагрузка (соотношение госдолга и собственных доходов регионов без помощи из федерального бюджета), по данным на начало года зафиксирована в Мордовии (211%) и Хакасии (98%). За ними идут Псковская (92%), Костромская (90%) и Орловская области (89,5%), следует из данных Минфина.

В то же время адекватные операционные показатели и подушки ликвидности уменьшат давление на бюджетные показатели регионов, отмечает Moody's. Однако, по оценке агентства «Национальные кредитные рейтинги», 62 из 85 российских регионов могут полностью израсходовать свои ликвидные резервы уже в этом году. С таким прогнозом согласны эксперты АКРА. Правительству придется увеличить дотации регионам, а самим субъектам — нарастить долги, чтобы выдержать удар по доходам из-за кризиса. В трех субъектах — Удмуртии, Мордовии и Ульяновской области — ликвидные ресурсы уже полностью исчерпаны, отмечают аналитики.

Расходы регионов на выплату процентов вырастут некритично, говорит главный научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Наталья Зубаревич. Но в зоне риска, по ее словам, регионы с наибольшей долговой нагрузкой перед коммерческими банками (отношение объема долга перед банками к собственным доходам бюджета) — это Мордовия, Костромская, Смоленская, Орловская, Псковская, Пензенская, Курганская области, а также Калмыкия, Карелия, Удмуртия и Еврейская АО.

Сырьевым регионам грозит дефицит

Замедление глобального экономического роста в сочетании с пандемией коронавируса резко снизило мировые цены на углеводороды — основные товары, которые Россия поставляет на экспорт. Падение цен на нефть в большей степени скажется на сырьевых регионах России с экспортно ориентированной экономикой, основные доходы которым приносит налог на прибыль, из-за чего они очень чувствительны к колебаниям выручки экспортеров, прогнозирует Moody's.

Наиболее зависимы от поступлений по налогу на прибыль, по данным Moody's, Красноярский край (более чем на 45%), Татарстан (почти на 40%), Ханты-Мансийский АО и Коми (на 35%), Башкирия (более чем на 25%).

По оценкам Moody's, для всех этих пяти регионов снижение поступлений по налогу на прибыль грозит снижением доходной части бюджета и «существенным ухудшением исполнения бюджета и почти во всех случаях дефицитом бюджета в 2020 году». Наибольший дефицит от снижения доходов от налога на прибыль ожидается в Башкирии и Ханты-Мансийском АО. В целом, по расчетам аналитиков, платежи по налогу на прибыль сократятся на 30% в 2020 году по сравнению с предыдущим годом.

В отличие от регионов федеральный бюджет не настолько зависим от налога на прибыль — он приносит лишь около 5% всех доходов. Ставка налога на прибыль составляет 20%, 17% идет в региональные бюджеты, 3% — в федеральный.

Экспортные цены на сырую нефть упали на 36%, на нефтепродукты и газ — на 29% по сравнению со средними ценами 2019 года, отмечает Moody's со ссылкой на данные ФТС, Bloomberg и Московской биржи.

Доходы сырьевых регионов сократятся, но «не катастрофически», считает Наталья Зубаревич, частично потери компенсирует падение курса рубля: экспортеры несут издержки в рублях, а получают прибыль в валюте.

Несущественно падение цен на углеводороды скажется на бюджетах Ханты-Мансийского АО и у Якутии, где разрабатывает месторождения «Сургутнефтегаз», отмечает Зубаревич. «У «Сургутнефтегаза» огромные деньги лежат на счетах, и он платит налоги с курсовой разницы», — пояснила эксперт. «В Татарстане в прошлом году очень выросли поступления по налогу на прибыль. Конечно, в этом году такого роста уже не будет», — добавила Зубаревич.

Больше всего, по мнению Зубаревич, от падения цен на углеводороды пострадают Сахалинская область и Ненецкий АО. «В этих регионах добывающие проекты реализуются по соглашениям о разделе продукции, и платежи рассчитываются исходя из долларовой цены нефти и газа», — пояснила эксперт.

По оценке Moody's, все сырьевые регионы в состоянии справиться с шоком и покрыть дефицит за счет накопленных средств. «Все регионы, включая Башкирию и Ханты-Мансийский АО, в которых мы ожидаем зафиксировать наибольший дефицит, имеют достаточные буферы ликвидности для покрытия дефицита в течение нескольких лет», — подчеркивает Moody's. В 2017–2019 годах они получили солидные налоговые поступления от рекордных прибылей экспортеров от резкого обесценивания рубля и восстановления цен на углеводороды. «Благодаря консервативной бюджетной политике регионы снизили уровни своего левериджа и накопили запасы ликвидности», — отмечается в отчете.

В то же время, если цены на нефть останутся ниже $40 за баррель надолго, дефицит бюджетов станет постоянным и постепенно ослабит финансовые показатели регионов и, соответственно, их кредитные характеристики, заключили аналитики.