Путин допустил трату средств ФНБ на поддержку населения

Объем ФНБ в этом году превысил 7% ВВП, их могут начать тратить в том числе и на поддержку населения, сказал президент. Первый вице-премьер Андрей Белоусов ранее заявлял, что пока от трат из ФНБ власти могут отказаться

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Средства Фонда национального благосостояния могут быть направлены на поддержку определенных категорий граждан. Об этом сообщил президент Владимир Путин в очередной серии проекта «20 вопросов Владимиру Путину», опубликованной ТАСС.

Глава государства напомнил, что в соответствии с правилом, начать тратить средства ФНБ власти смогут после того, как его объем превысит 7% ВВП. Эта планка уже пройдена, что открывает возможность для инвестиций. Путин отметил, что сейчас ФНБ остался единственным резервным фондом в России, и власти намерены «более активно оттуда тратить» после получения такой возможности.

«Вопрос, на что инвестиции? На поддержку определенных групп населения и так далее. Вот как раз дискуссия [об этом] сейчас у нас и разворачивается», — сказал президент.

Путин отметил что властям «нужно решать все-таки очень важную задачу: повышение реальных доходов граждан».