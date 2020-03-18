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Путин допустил трату средств ФНБ на поддержку населения

Объем ФНБ в этом году превысил 7% ВВП, их могут начать тратить в том числе и на поддержку населения, сказал президент. Первый вице-премьер Андрей Белоусов ранее заявлял, что пока от трат из ФНБ власти могут отказаться
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Средства Фонда национального благосостояния могут быть направлены на поддержку определенных категорий граждан. Об этом сообщил президент Владимир Путин в очередной серии проекта «20 вопросов Владимиру Путину», опубликованной ТАСС.

Глава государства напомнил, что в соответствии с правилом, начать тратить средства ФНБ власти смогут после того, как его объем превысит 7% ВВП. Эта планка уже пройдена, что открывает возможность для инвестиций. Путин отметил, что сейчас ФНБ остался единственным резервным фондом в России, и власти намерены «более активно оттуда тратить» после получения такой возможности.

«Вопрос, на что инвестиции? На поддержку определенных групп населения и так далее. Вот как раз дискуссия [об этом] сейчас у нас и разворачивается», — сказал президент.

Путин отметил что властям «нужно решать все-таки очень важную задачу: повышение реальных доходов граждан».

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По данным Минфина, объем ФНБ на 1 марта составлял 8, 249 трлн руб. Это 7,3% от ВВП страны. ФНБ формируется за счет нефтяных сверхдоходов — доходов от продажи нефти по цене выше $42 за баррель. До марта цена нефти держалась на более высоком уровне, но после начала пандемии коронавиурса и развала сделки ОПЕК+ с участием России начала стремительно падать.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов в пятницу, 13 марта заявил, что из-за ситуации на нефтяном рынке власти могут отказаться от траты средств ФНБ. «Цена на нефть сейчас ниже цены отсечения, — $42 с небольшим за баррель. Поэтому я, честно говоря, сомневаюсь, что будут тратиться средства ФНБ», — сказал он.

Материал дополняется.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Владимир Путин, ФНБ
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