Минфин заявил об отсутствии планов менять параметры налоговой системы

Минфин не планирует менять основные параметры налоговой системы, в этом нет необходимости в текущих экономических реалиях, заявили в ведомстве. Директор его департамента ранее допустил коррективы из-за «реалий текущего момента»

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У Минфина нет планов по корректировке основных параметров налоговой системы, сообщается в телеграм-канале министерства.

В ведомстве заявили, что бюджет на 2025-2027 годы предусматривает «устойчивые источники финансирования всех расходных обязательств».

«В текущих экономических реалиях нет никакой необходимости для внесения концептуальных изменений в налоговую политику для формирования доходных источников бюджета», — говорится в сообщении.

Ранее директор департамента налоговой политики ведомства Данил Волков заявил, что Минфин будет следовать поручению президента о фиксации до 2030 года основных параметров налоговой системы, но «прекрасно понимает, что реалии текущего момента будут вносить коррективы в наши планы, потому что на них в любом случае придется реагировать и каким-то образом решать».

«Налоговая политика — это не самостоятельная эфемерная субстанция, это неотъемлемая часть общей государственной политики. Как показала практика последних лет — 2020–2022 годы и последующие, в налоговой политике в том числе реализуются мероприятия, которые исходят из вызовов и угроз, которые стоят перед страной», — пояснял Волков.

В России выдвигались разные предложения по донастройке налоговой системы. В частности, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил ежегодно индексировать пороги дохода для повышения ставки НДФЛ, ориентируясь на индекс-дефлятор. Благодаря этому правилу налоговая нагрузка на россиян не будет расти в связи с увеличением доходов из-за инфляции, писали «Ведомости».

Прогрессивная шкала НДФЛ начала действовать в России с 1 января. НДФЛ на уровне 13% остался для доходов до 2,4 млн руб. в год, от 2,4 млн до 5 млн руб. налог составит 15%, от 5 млн до 20 млн руб. — 18%, от 20 млн до 50 млн руб. — 20% и свыше 50 млн руб. — 22%. Налог уплачивается по повышенной ставке не со всей суммы дохода, а лишь по той части, которая превышает установленную границу. Калькулятор зарплаты и прогрессии НДФЛ Финансы

Также союз предложил, чтобы доход для уплаты налога рассчитывался исходя из семейного положения. РСПП предлагал условно делить все заработанное гражданином на членов его семьи и учитывать это при расчете ставки. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко также предлагалаосвободить родителей в многодетных семьях от уплаты подоходного налога.