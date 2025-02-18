Минфин заявил об отсутствии планов менять параметры налоговой системы
У Минфина нет планов по корректировке основных параметров налоговой системы, сообщается в телеграм-канале министерства.
В ведомстве заявили, что бюджет на 2025-2027 годы предусматривает «устойчивые источники финансирования всех расходных обязательств».
«В текущих экономических реалиях нет никакой необходимости для внесения концептуальных изменений в налоговую политику для формирования доходных источников бюджета», — говорится в сообщении.
Ранее директор департамента налоговой политики ведомства Данил Волков заявил, что Минфин будет следовать поручению президента о фиксации до 2030 года основных параметров налоговой системы, но «прекрасно понимает, что реалии текущего момента будут вносить коррективы в наши планы, потому что на них в любом случае придется реагировать и каким-то образом решать».
«Налоговая политика — это не самостоятельная эфемерная субстанция, это неотъемлемая часть общей государственной политики. Как показала практика последних лет — 2020–2022 годы и последующие, в налоговой политике в том числе реализуются мероприятия, которые исходят из вызовов и угроз, которые стоят перед страной», — пояснял Волков.
В России выдвигались разные предложения по донастройке налоговой системы. В частности, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил ежегодно индексировать пороги дохода для повышения ставки НДФЛ, ориентируясь на индекс-дефлятор. Благодаря этому правилу налоговая нагрузка на россиян не будет расти в связи с увеличением доходов из-за инфляции, писали «Ведомости».
Прогрессивная шкала НДФЛ начала действовать в России с 1 января. НДФЛ на уровне 13% остался для доходов до 2,4 млн руб. в год, от 2,4 млн до 5 млн руб. налог составит 15%, от 5 млн до 20 млн руб. — 18%, от 20 млн до 50 млн руб. — 20% и свыше 50 млн руб. — 22%. Налог уплачивается по повышенной ставке не со всей суммы дохода, а лишь по той части, которая превышает установленную границу.
Также союз предложил, чтобы доход для уплаты налога рассчитывался исходя из семейного положения. РСПП предлагал условно делить все заработанное гражданином на членов его семьи и учитывать это при расчете ставки. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко также предлагалаосвободить родителей в многодетных семьях от уплаты подоходного налога.
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