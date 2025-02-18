 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Налоги для физических лиц: ваш гид по ключевым вопросам ,  
0 

Минфин заявил об отсутствии планов менять параметры налоговой системы

Сюжет
Налоги для физических лиц: ваш гид по ключевым вопросам
Сюжет
Налоги для юридических лиц в 2025 году
Минфин не планирует менять основные параметры налоговой системы, в этом нет необходимости в текущих экономических реалиях, заявили в ведомстве. Директор его департамента ранее допустил коррективы из-за «реалий текущего момента»
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

У Минфина нет планов по корректировке основных параметров налоговой системы, сообщается в телеграм-канале министерства.

В ведомстве заявили, что бюджет на 2025-2027 годы предусматривает «устойчивые источники финансирования всех расходных обязательств».

«В текущих экономических реалиях нет никакой необходимости для внесения концептуальных изменений в налоговую политику для формирования доходных источников бюджета», — говорится в сообщении.

РСПП призвал ввести семейное налогообложение и индексировать пороги НДФЛ
Экономика
Фото:Дарья Широкова / РБК

Ранее директор департамента налоговой политики ведомства Данил Волков заявил, что Минфин будет следовать поручению президента о фиксации до 2030 года основных параметров налоговой системы, но «прекрасно понимает, что реалии текущего момента будут вносить коррективы в наши планы, потому что на них в любом случае придется реагировать и каким-то образом решать».

«Налоговая политика — это не самостоятельная эфемерная субстанция, это неотъемлемая часть общей государственной политики. Как показала практика последних лет — 2020–2022 годы и последующие, в налоговой политике в том числе реализуются мероприятия, которые исходят из вызовов и угроз, которые стоят перед страной», — пояснял Волков.

В России выдвигались разные предложения по донастройке налоговой системы. В частности, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил ежегодно индексировать пороги дохода для повышения ставки НДФЛ, ориентируясь на индекс-дефлятор. Благодаря этому правилу налоговая нагрузка на россиян не будет расти в связи с увеличением доходов из-за инфляции, писали «Ведомости».

Прогрессивная шкала НДФЛ начала действовать в России с 1 января. НДФЛ на уровне 13% остался для доходов до 2,4 млн руб. в год, от 2,4 млн до 5 млн руб. налог составит 15%, от 5 млн до 20 млн руб. — 18%, от 20 млн до 50 млн руб. — 20% и свыше 50 млн руб. — 22%. Налог уплачивается по повышенной ставке не со всей суммы дохода, а лишь по той части, которая превышает установленную границу.

Калькулятор зарплаты и прогрессии НДФЛ
Финансы

Также союз предложил, чтобы доход для уплаты налога рассчитывался исходя из семейного положения. РСПП предлагал условно делить все заработанное гражданином на членов его семьи и учитывать это при расчете ставки. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко также предлагалаосвободить родителей в многодетных семьях от уплаты подоходного налога.

Читайте РБК в Telegram.

Следите за переговорами России и США в Telegram

Кадры с переговоров России и США в Эр-Рияде

Глава Rheinmetall заявил, что Европа осталась за детским столом в переговорах по Украине

Эрдоган и Зеленский встретятся в Турции в день встречи Лаврова и Рубио

Самолет Delta перевернулся в аэропорту Торонто. Видео

Российские телеканалы сохранили треть иностранных фильмов. Назван Топ-10

Какие полезные ископаемые Украины могут интересовать США. Инфографика

Юристы заявили о возможности компаний забрать «нерезидентские» дивиденды

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Авторы
Теги
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Минфин налоги
Материалы по теме
Минфин предложил взимать налоги на доход при дарении бондов и деривативов
Финансы
Минфин оценит снижение налогов для крупного ресторанного бизнеса
Экономика
Путин предложил ввести новый налоговый вычет
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 95,8 (+0,92) Инвестиции, 17 фев, 17:51 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 91,43 (+1,12) Инвестиции, 17 фев, 17:51
Как Индустрия 5.0 меняет общество: основные трендыPro, 12:20
Глава Rheinmetall заявил, что у Европы и Украины закончилось оружиеПолитика, 12:19
Когда цены на аренду жилья могут снизиться: 4 сценарияНедвижимость, 12:17
Российский футболист перешел из клуба РПЛ в софийскую «Славию»Спорт, 12:15
Зурабишвили забросали яйцами в аэропорту ТбилисиПолитика, 12:13
Как на здоровье влияет жизнь у водыРБК и Opus, 12:10
МИД Китая приветствовал переговоры России и США в Эр-РиядеПолитика, 12:06
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
«Максимум пять аргентинцев». Как Милей оценил потери на мемкоине LibraКрипто, 12:01
Мультифактор выпустила обновление службы каталогов MultiDirectoryПресс-релиз, 12:00
Ценовые войны: как маркетплейсы конкурируют с традиционными магазинамиPro, 12:00
Назван район Москвы со снижением предложения новостроек в январе на 82%Недвижимость, 12:00
Минфин заявил об отсутствии планов менять параметры налоговой системыЭкономика, 11:57
Более 10 тыс. молодых украинцев подали заявки на контракт с ВСУПолитика, 11:57
Трамп сообщил о ликвидации одного из лидеров «Аль-Каиды»Политика, 11:54